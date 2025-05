Bruno Schmidt anuncia nascimento dos filhos gêmeos e Tadeu Schmidt, seu tio, reage

O sobrinho do apresentador Tadeu Schmidt, o campeão olímpico de vôlei de praia na Rio 2016 Bruno Schmidt, anunciou o nascimento de seus filhos gêmeos

O sobrinho do apresentador Tadeu Schmidt, o campeão olímpico de vôlei de praia na Rio 2016 Bruno Schmidt, usou as redes sociais neste sábado, 24, para anunciar o nascimento de seus filhos gêmeos, João Miguel e Luiz Felipe, que são fruto de seu relacionamento com Lais Badaro.

"Obrigado, Vida! Meus olhos nunca presenciaram um momento tão mágico e emocionante. Não há palavras ou legendas para descrever o que sentimos hoje. Lais Badaro conseguimos! Transformamos nossos sonhos em realidade. Bem-vindos, meus filhos! Só quero continuar vivendo essa vida cheia de surpresas e finais felizes. Tudo faz sentido!", escreveu Bruno ao publicar alguns registros do dia especial.

Entre muitas mensagens de felicitações nos comentários da postagem na rede social, Tadeu Schmidt, seu tio, celebrou a chegada dos caçulas da família: "Viiiiiiiiiiiiiivaaaaaaaaaa!!!! Vocês merecem essa felicidade máxima!!!". E Lais também comentou na publicação. "Eu te amo, meu amor. Desistir nunca foi opção".

Comentário de Tadeu Schmidt - Foto: Reprodução/Instagram

A família de Tadeu Schmidt

Vale lembrar que o apresentador Tadeu Schmidt é irmão do ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, que representou o Brasil em várias Olimpíadas. Tadeu também é irmão de Luiz Felipe Schmidt, que é o pai de Bruno, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. O ex-atleta anunciou a aposentadoria do vôlei de praia em 2023. Durante as Olimpíadas de Paris 2024, atuou como comentarista da TV Globo.

E Tadeu Schmidt é casado com Ana Cristina (48), com quem tem duas filhas: Laura, de 22 anos, e Valentina, de 20. Em recentre entrevista à Revista CARAS, ele contou que não guarda segredos da amada. Desde as coisas mais simples da rotina, até spoilers do BBB —programa que ele apresenta pelo quarto ano seguido—, tudo é compartilhado com a esposa. Leia mais!

