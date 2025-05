Brunna Gonçalves se derrete em fotos inéditas da filha: 'Conheci o maior amor'

A dançarina Brunna Gonçalves postou fotos inéditas de Zuri, sua filha com Ludmilla, e celebrou a primeira semana de vida da menina

Brunna Gonçalves encheu as redes sociais de fofura nesta quarta-feira, 21, ao compartilhar fotos inéditas de sua filha recém-nascida, Zuri. A herdeira da dançarina e ex-BBB com a cantora Ludmilla nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos.

Para celebrar a primeira semana da menina, a mamãe de primeira viagem postou fotos do parto, na maternidade com a bebê nos braços, amamentando, entre outras, e se derreteu: "1 semana que conheci o maior amor do mundo", declarou a famosa na legenda da publicação.

O post encantou os internautas. "Coisa mais linda, gente", disse uma seguidora. "Eu tô apaixonada", confessou outra. "Que pituquinha", comentou uma fã. "Perfeitas", afirmou mais uma. "Especial demais", falou a mamãe Ludmilla.

Brunna e Ludmilla anunciaram o nascimento de Zuri compartilhando uma foto da mãozinha da bebê. "Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso Paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo! 14/05/2025", disseram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

Brunna Gonçalves revela motivo para desistir do parto normal

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves deu à luz Zuri, fruto do casamento com Ludmilla, há poucos dias em Miami, nos Estados Unidos. A menina veio ao mundo por meio do parto cesariana. Agora, a mãe coruja revelou o motivo para ter desistido de tentar o parto normal e agendado a cesárea.

"Eu sempre deixei muito claro que eu sempre quis ter parto normal, era o meu desejo. Fiz tudo o que eu pude e estava ao meu alcance. Fiz fisioterapia pélvica, fiz pilates, para ajudar na hora. Mas isso não depende de mim. Só depende de Deus e da minha filha. Até as 33 semanas mais ou menos, antes de eu vir para cá, eu fiz a ultra e ela já estava de cabeça para baixo, pronta para encaixar. Quando eu cheguei aqui, fiz a primeira ultra em Miami, simplesmente, a linda tinha desvirado. Isso é difícil de acontecer, mas não é impossível. E aconteceu comigo. Ela desvirou e sentou", disse ela. Veja o relato completo!

