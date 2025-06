Brunna Gonçalves se derrete ao mostrar fotos da filha: 'Pacotinho do amor'

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves encantou os seguidores ao compartilhar a primeira semana de Zuri, sua filha com Ludmilla, no Brasil

Brunna Gonçalves encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 7, ao compartilhar novos cliques com Zuri, sua filha com a cantora Ludmilla. A menina nasceu no dia 14 de maio em Miami, nos Estados Unidos, e as três desembarcaram no Rio de Janeiro no último dia 30.

Para celebrar a primeira semana no Brasil, a dançarina e ex-BBB dividiu fotos de vários momentos com a bebê em casa e se derreteu. "1 semana que chegamos no Brasil com nosso pacotinho do amor", declarou a mamãe na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de mensagens fofas. "Lindas demais", disse uma seguidora. "Perfeição", escreveu outra. "Família linda", afirmou uma fã. "Amando acompanhar essa nova fase de vocês", falou mais uma. "Meus amores", se derreteu Ludmilla.

Vale lembrar que no último dia 4, Brunna e Ludmilla mostraram o rosto de Zuri pela primeira vez. Na imagem, as mães apareceram sorridentes enquanto a pequena dormia no colo da dançarina.

Confira:

Brunna Gonçalves comenta sobre rotina da filha

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves usou as redes sociais na manhã desta última quarta-feira, 4, para compartilhar um relato sobre a rotina de sua filha, Zuri, fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla. Ela contou que a menina faz um escândalo quando o horário da amamentação atrasa.

"Gente, 8 horas é o horário do tete da Zuri. E aí, dá 7h59... na verdade, dá 7h50, ela já começa a resmungar. E aí, dá 8h01, se não tô sentada com ela no peito, ela faz um escândalo. Ela berra. Se tu atrasa o horário do tete dela, meu amor, se prepare, que ela vai fazer um escândalo. Botou no peito, ela para. Essa daqui gosta de uma comida. Mamães que têm filhos taurinos vão me entender. Eu não sabia que era tanto", contou a dançarina.

