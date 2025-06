Brunna Gonçalves relata desafios em recuperação pós-parto: 'Queimava muito'

Brunna Gonçalves contou como foram os primeiros dias após realizar um parto cesárea; esposa de Ludmilla deu à luz Zuri em maio

A dançarina Brunna Gonçalves separou um tempo no domingo, 8, para conversar um pouco com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a maternidade. Durante o bate-papo descontraído com o público, a esposa de Ludmilla comentou sobre os primeiros dias de sua recuperação pós-parto.

Brunna deu à luz Zuri, sua filha com a cantora, no dia 14 de maio, em uma maternidade em Miami, nos Estados Unidos. A famosa, que inicialmente tentaria um parto normal, precisou realizar uma cesárea devido a posição em que a bebê se encontrava.

De acordo com a esposa de Ludmilla, a parte mais difícil da recuperação aconteceu entre os primeiros 10 dias. " Olha, nos primeiros 10 dias foi um pouco difícil. Eu sentia queimar muito quando ficava em pé, então me limitava demais para fazer as coisas, como ir ao banheiro, por exemplo ", relatou ela.

No entanto, apesar da breve fase desafiadora, Brunna Gonçalves explicou que a recuperação tem sido ótima. " Mas depois que passou esse período parece que eu não fiz nada. Não sinto nada, nenhuma dor e nenhum incômodo. Minha cicatriz está impecável, fininha. Meu médico foi perfeito", declarou a bailarina, por fim.

A mudança de parto da filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves

Poucos dias após o nascimento de Zuri, Brunna Gonçalves revelou ao público que precisou realizar parto cesárea, uma vez que sua filha com Ludmilla mudou de posição em sua barriga quando chegou aos Estados Unidos.

Em seu perfil oficial, Brunna explicou que a bebê já estava pronta para encaixar a cabeça para o parto normal quando ela estava no Brasil. Mas, depois da viagem, a menina desvirou e ficou sentada. Assim, a mãe optou pela cesárea ao receber a informação de que o parto normal com a pequena sentada pode ser mais perigoso.

"Eu sempre deixei muito claro que eu sempre quis ter parto normal, era o meu desejo. Fiz tudo o que eu pude e estava ao meu alcance. Mas isso não depende de mim. Só depende de Deus e da minha filha. Até as 33 semanas mais ou menos, antes de eu vir para cá, eu fiz a ultra e ela já estava de cabeça para baixo, pronta para encaixar. Quando eu cheguei aqui, fiz a primeira ultra em Miami, simplesmente, a linda tinha desvirado. Isso é difícil de acontecer, mas não é impossível. E aconteceu comigo. Ela desvirou e sentou", declarou ela, na ocasião.

"Eu contratei uma doula aqui em Miami. A gente fez as manobras, tentamos fazer de tudo para Zuri desvirar, só que a linda não queria desvirar e não desvirou, ficou sentada. E aí fomos para o plano B, que foi a cesárea. A Zuri estava pélvica e o parto natural de uma criança pélvica é muito perigoso. O indicado é fazer a cesárea. E nós marcamos a cesárea e Zuri veio ao mundo", continuou.

