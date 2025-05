Brunna Gonçalves rebate críticas após dar mamadeira à filha: 'Não vou ser'

Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves se pronunciou após surgir alimentando a filha recém-nascida do casal com uma mamadeira

A bailarina Brunna Gonçalves usou as redes sociais nesta sexta-feira, 30, para conversar com o público a respeito de um assunto envolvendo a filha recém-nascida, Zuri. De acordo com a esposa de Ludmilla, ela passou a receber algumas críticas após a cantora publicar um vídeo onde ela aparece dando mamadeira para a pequena.

Brunna, por sua vez, decidiu se pronunciar e explicou o por que decidiu alimentar a filha dessa forma. A bailarina ainda ressaltou que não parou de amamentar Zuri no peito e que o leite utilizado na mamadeira é o materno.

"Um monte de gente falando 'meu Deus, ela não está dando peito, está dando mamadeira para a criança'. Mas, respondendo: aquilo na mamadeira é o meu leite, porque às vezes entre uma mamada e outra ela está dormindo, o meu peito pinga de leite e eu preciso tirar na bombinha ", declarou ela.

Em seguida, Brunna Gonçalves reforçou que não teria problema algum em amamentar a filha exclusivamente com a mamadeira: " Se eu não estivesse dando o peito também, qual o problema? Eu não vou ser menos mãe porque estou dando mamadeira para minha filha, tá bom? Respondendo a dúvida, estou dando peito sim, mas se não estivesse dando, eu não seria menos mãe", concluiu a famosa.

Vale lembrar que Brunna e Ludmilla desembarcaram no Brasil na manhã desta sexta-feira, 30. Zuri, filha do casal, nasceu em uma maternidade em Miami, na Flórida, Estados Unidos, no dia 14 de maio.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

Como foi o parto de Brunna Gonçalves?

Zuri, herdeira de Brunna Gonçalves e Ludmilla, veio ao mundo por meio do parto cesariana. Dias depois, a mãe coruja revelou que desistiu de tentar o parto normal porque a filha mudou de posição em sua barriga quando chegou aos Estados Unidos.

"Eu sempre deixei muito claro que eu sempre quis ter parto normal, era o meu desejo. Fiz tudo o que eu pude e estava ao meu alcance. Fiz fisioterapia pélvica, fiz pilates, para ajudar na hora. Mas isso não depende de mim", iniciou ela no relato.

"Só depende de Deus e da minha filha. Até as 33 semanas mais ou menos, antes de eu vir para cá, eu fiz a ultra e ela já estava de cabeça para baixo, pronta para encaixar. Quando eu cheguei aqui, fiz a primeira ultra em Miami, simplesmente, a linda tinha desvirado. Isso é difícil de acontecer, mas não é impossível. E aconteceu comigo. Ela desvirou e sentou", completou.

E detalhou: "Eu contratei uma doula aqui em Miami. A gente fez as manobras, tentamos fazer de tudo para Zuri desvirar, só que a linda não queria desvirar e não desvirou, ficou sentada. E aí fomos para o plano B, que foi a cesárea. A Zuri estava pélvica e o parto natural de uma criança pélvica é muito perigoso. O indicado é fazer a cesárea. E nós marcamos a cesárea e Zuri veio ao mundo”.

Leia também: Mãe de Ludmilla surge emocionada em vídeo: 'Não para de chorar'