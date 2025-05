Brunna Gonçalves passa por perrengue no pós-parto: ‘Bem mãe’

A dançarina Brunna Gonçalves deu à luz a pequena Zuri, sua primeira filha com a cantora Ludmilla; entenda o que aconteceu!

Nesta segunda-feira, 19, a dançarina Brunna Gonçalves, de 33 anos, dividiu em suas redes sociais uma das dificuldades que tem enfrentado desde o nascimento de sua primeira filha com a cantora Ludmilla, de 30 anos, a pequena Zuri, que veio ao mundo na última quarta-feira, 14

A ex-BBB revelou que está lidando com o vazamento de leite materno, um dos desafios do pós-parto, que chegou a manchar suas roupas.

Brunna Gonçalves brincou com a situação e descreveu o momento com humor. “Bem mãe com sutiã pra fora, ai Jesus, peito vazando… Bora chegar logo que preciso dar de mamar” , comentou a dançarina.

Confira o momento que Brunna conta sobre a amamentação:

Brunna Golçalves conta que está lidando com vazamento de leite materno - Foto: Reprodução/Instagram

Desafios na educação

A cantora Ludmilla, de 30 anos, e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, de 33, anunciaram no final da tarde desta quarta-feira, 14, o nascimento da primogênitaZuri, em Miami, nos Estados Unidos. Em entrevista à revista ELA, o casal confessou os desafios para a educar a primeira filha das duas:

"Vamos saber melhor na prática. É a nossa primeira filha. Acho que vamos aprender no free style. Vamos passar para ela os nossos valores: amar o próximo, respeitar e dar muito amor à família“, revelou Ludmilla. Brunna, por sua vez, revela que tem se preparado para a chegada de Zuri por meio da leitura:

“Empatia e humildade também. Estou lendo bastante sobre esse mundo de agora, como educar uma criança nos dias de hoje. Mas quando nasce é diferente”; confira mais detalhes!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por LUDMILLA (@ludmilla)

