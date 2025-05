Brunna Gonçalves mostra preparativos para a chegada da filha com Ludmilla

A influencer e dançarina Brunna Gonçalves está na reta da gravidez de Zuri, sua primeira filha fruto do casamento com Ludmilla

A influencer e dançarina Brunna Gonçalves está na reta da gravidez de Zuri, sua primeira filha fruto do casamento com Ludmilla. E nesta segunda-feira, 13, ela usou as redes sociais para compartilhar que já deu início nos preparativos para a chegada da pequena e está organizando as roupinhas da bebê.

No clique compartilhado, ela mostrou a preparação de enxoval da pequena. Em cima de um sofá claro, aparecem roupinhas e paninhos organizados, muitos com estampas delicadas e cores suaves como branco, bege, rosa e floral.

Também é possível ver um organizador transparente, onde estão guardadas algumas peças de roupa. Na legenda da imagem, ela adicionou um emoji de carinha emocionada.

Brunna Gonçalves mostra preparativos para chegada da filha - Foto: Reprodução/Instagram

Quando a filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves vai nascer?

Em uma conversa com um amigo, Ludmilla revelou que a primogênita será do signo de Touro, assim como ela. Para quem não sabe, os taurinos são pessoas nascidas entre os dias 21 de abril e 20 de maio. Sendo assim, Zuri pode chegar entre os próximos 10 dias.

Além disso, a pequena nascerá em Miami, nos Estados Unidos. Brunna, inclusive, está no local há cerca de um mês. Enquanto isso, Ludmilla segue sua rotina de shows e compromissos no Brasil, à espera do grande dia.

Assim que desembarcou em Miami, no início de abril, Brunna começou a organizar alguns detalhes do enxoval e preparar o cantinho da filha no apartamento da família, avaliado em R$ 13,5 milhões. Nas redes sociais, a dançarina dividiu com os fãs cada momento desse processo. “O quartinho dela aqui em Miami está quase pronto, essa semana finalizamos. Toda vez que entro, me emociono”, confessou.

