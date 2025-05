Bebê / Família

Brunna Gonçalves mostra foto inédita com a filha no colo e desabafa: 'Desafios'

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves usou as redes sociais para mostrar um momento com a filha, Zuri, fruto do casamento com a cantora Ludmilla

Brunna Gonçalves e Ludmilla - Foto: Reprodução/Instagram