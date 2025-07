Brunna Gonçalves explode o fofurômetro com nova imagem da filha, Zuri

Ela está crescendo! Zuri, filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, aparece com vestido encantador em nova aparição na web

A filha de Ludmilla e Brunna Gonçalves, Zuri, está crescendo! Nesta quinta-feira, 17, a dançarina compartilhou uma nova imagem da filha e os fãs ficaram encantados com a fofura da bebê.

Zuri acabou de completar 2 meses de vida e surgiu fofíssima com um vestido amarelo repleto de detalhes e com direito a laço no cabelo. “2 meses da nossa princesa Zuri! Suas mamães te amam muito”, disse Brunna na legenda.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a bebê. “Coisa mais linda”, disse um seguidor. “Ela é tão perfeita”, declarou outro. “A misturinha das mães”, escreveu mais um. “Que princesinha”, comentou outro.

Mêsversario da Zuri

Brunna Gonçalves compartilhou com seus seguidores, nesta segunda-feira, 14, os registros da comemoração de dois meses da filha Zuri, fruto de seu casamento com a cantora Ludmilla. A celebração teve como tema “abelhinha” e chamou atenção pela delicadeza da decoração.

Com direito a bolos personalizados e balões em tons de amarelo, dourado e branco, a comemoração foi realizada na casa da família. Os detalhes da festa encantaram fãs nas redes sociais.

Ludmilla também compartilhou um vídeo nos Stories mostrando a festinha da bebê. "Hoje a minha princesinha faz 2 meses de vida, é tanto amor e felicidade nessa casa pela chegada dela. Obrigada meu Deus", declarou na legenda.