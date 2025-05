Brunna Gonçalves e Ludmilla revelam apelido que deram à filha, Zuri; saiba qual

A dançarina Brunna Gonçalves e a esposa, a cantora Ludmilla, surgem em passeio com a bebê neste sábado, 24; Zuri nasceu no dia 14 de maio

Neste sábado, 24, a cantora Ludmilla e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves, surgiram juntas prestes a dar um passeio com Zuri, que nasceu no dia 14 de maio, em Miami, nos Estados Unidos . Em foto publicada no perfil do Instagram da bailarina, as três aparecem acordadas bem cedinho para fazer uma caminhada matinal. Elas ainda chamaram a filha pelo apelido.

"Passeio da manhã com nossa pituquinha", escreveu Brunna na imagem, revelando o apelido que deram à filha. Para a ocasião, a dançarina optou por usar um vestido vermelho da Adidas, enquanto Lud escolheu um conjunto cinza de algodão. Zuri aparece no colo da cantora com o corpo todo coberto.

Confira:

Brunna Gonçalves e Ludmilla passeiam com Zuri em Miami, nos Estados Unidos - Foto: Reprodução / Instagram

Como fica a nacionalidade de Zuri?

Em entrevista ao Gshow, Flávia Santos Lloyd, advogada especialista de imigração nos Estados Unidos, afirma que Zuri, ao nascer nos Estados Unidos, terá cidadania americana."Se um bebê nascer hoje nos Estados Unidos, ele automaticamente tem cidadania americana", declarou.

Na lei, a 14ª Emenda da Constiuição dos EUA prevê que "todas as pessoas nascidas" nos Estados Unidos "são cidadãos dos Estados Unidos". Embora as declarações do presidente Donald Trump visem acabar com a "cidadania por direito de nascença", a regra permanece no país.

"Um filho nascido nos Estados Unidos não dá a legalidade para os pais. Então, o filho americano só pode passar a residência para os pais após completar 21 anos. Normalmente, quando os pais fazem isso é para que o filho tenha oportunidade nos Estados Unidos, não para si", explicou.

Brunna Gonçalves desabafa sobre dificuldades na maternidade

Na noite desta quinta-feira, 22, Brunna Gonçalves veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, falar sobre a sua experiência na maternidade: “Finalmente consegui tomar um banho, pegar meu celular e fazer stories, porque assim… nos últimos oito dias eu simplesmente não sei o que é parar”, começou.

“Minha olheira tá gigante, tô morrendo de sono. Mas minha pituquinha tá aqui de banho tomado, barriguinha cheia, dormindo, descansando. Se vocês vissem como eu estava cinco minutos atrás… meu cabelo estava todo para o alto, minha roupa toda suja de leite. Sério, gente...”, declarou.

E disse que Zuri está mais agitada que o habitual: "Não sei o que aconteceu, só que na primeira semaninha de vida dela, ela dormia mais, ficava mais quietinha. Ela mamava e já dormia, dormia a noite toda. Não acordava, não chorava. Agora, de ontem para hoje, as coisas estão mudando". Confira o desabafo completo!

