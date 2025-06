Brunna Gonçalves divide momento fofo de Ludmilla com a filha do casal

A cantora Ludmilla foi 'flagrada' pela esposa, Brunna Gonçalves, em um momento de chamego com a filha recém-nascida do casal; veja foto

Alerta fofura! A cantora Ludmilla foi 'flagrada' pela esposa, Brunna Gonçalves, em um momento encantador junto com a pequena Zuri, filha recém-nascida do casal. A foto das duas foi compartilhada pela bailarina em seu perfil oficial.

No clique, Ludmilla aparece na cama enquanto segura a bebê em seus braços. Mamãe coruja, a artista foi fotografada observando a herdeira no colo. " Meu paraíso é aqui ", escreveu Brunna Gonçalves na legenda da imagem.

Vale lembrar que o casal desembarcou no Brasil com a filha na última sexta-feira, 30, cerca de duas semanas após o nascimento da bebê. Brunna e Ludmilla optaram por ter a pequena em uma maternidade em Miami, na Flórida, Estados Unidos.

A bailarina, inclusive, contou que o primeiro voo da bebê aconteceu de forma bem tranquila. "Zuri se comportou direitinho no primeiro voo dela. Aterrissagem e pouso coloquei ela no peito pra diminuir a pressão no ouvidinho. Fiz nebulização com soro para hidratar bastante, porque o ar fica muito seco no avião", contou Brunna Gonçalves.

"Ruído branco ajudou bastante a acalmar ela. Eu poderia ter feito um ninho seguro ou colocado ela no carrinho pra dormir, mas preferimos deixar ela no colinho porque ela ama e para deixar a viagem menos estressante possível", completou a esposa de Ludmilla.

Ludmilla com a filha, Zuri - Reprodução/Instagram

Por que Brunna Gonçalves deu mamadeira à filha?

Recentemente, Brunna Gonçalves usou as redes sociais para conversar com o público a respeito de um assunto envolvendo a filha recém-nascida, Zuri. De acordo com a esposa de Ludmilla, ela passou a receber algumas críticas após a cantora publicar um vídeo onde ela aparece dando mamadeira para a pequena.

Brunna, por sua vez, decidiu se pronunciar e explicou o por que decidiu alimentar a filha dessa forma. A bailarina ainda ressaltou que não parou de amamentar Zuri no peito e que o leite utilizado na mamadeira é o materno; confira mais detalhes!

