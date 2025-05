No Brasil, Brunna Gonçalves conta como foi o primeiro voo com a filha, Zuri

A dançarina Brunna Gonçalves e a esposa, a cantora Ludmilla, desembarcaram no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, 30, após parto de Zuri em Miami, nos Estados Unidos

Nesta sexta-feira, 30, a dançarina Brunna Gonçalves, veio, por meio dos stories do Instagram, contar como foi a experiência de voar em uma aeronave pela primeira vez com a sua filha com a cantora Ludmilla, a pequena Zuri . Isso porque a menina nasceu no dia 14 de maio em Miami, nos Estados Unidos, e hoje desembarcaram no Rio de Janeiro.

"Zuri se comportou direitinho no primeiro voo dela", declarou Brunna."Aterrissagem e pouso coloquei ela no peito pra diminuir a pressão no ouvidinho. Fiz nebulização com soro para hidratar bastante, porque o ar fica muito seco no avião", contou aos seguidores.

E completou:"Ruído branco ajudou bastante a acalmar ela. Eu poderia ter feito um ninho seguro ou colocado ela no carrinho pra dormir, mas preferimos deixar ela no colinho porque ela ama e para deixar a viagem menos estressante possível", encerrou.

Brunna Gonçalves como foi o primeiro voo com a filha, Zuri - Foto: Reprodução / Instagram

Nacionalidade de Zuri

A bebê, que nasceu nos Estados Unidos, terá cidadania americana, de acordo com a 14ª Emenda da Constituição do país, que garante que “todas as pessoas nascidas” nos EUA “são cidadãos dos Estados Unidos”.

Com o retorno das três ao Brasil, a recém-nascida poderá ter sua certidão brasileira. Tendo, asism, dupla cidadania.

Nos últimos dias, Ludmilla justificou a razão de seu sumiço das redes sociais e desabafou sobre alguns desafios da maternidade. “Estava sumida por motivos de: ter uma filha não é brincadeira. É a coisa mais gostosa do mundo, porém, exige muito de você. Ainda mais quando você quer ser uma mãe presente e quer participar de todos os momentos. É isso que acontece, mas eu estou muito feliz", começou.

E divertiu-se: "Vocês ficam mandando mensagem, querendo que eu mostre minha cara e eu estava assim: acabada. Acabei de fazer meu cabelo e agora dá para aparecer aqui e falar com vocês", encerrou.

Leia também: Brunna Gonçalves rebate críticas após dar mamadeira à filha: 'Não vou ser'