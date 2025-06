Brunna Gonçalves comenta sobre rotina da filha: 'Faz um escândalo'

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves compartilhou um relato sobre a rotina de sua filha, Zuri, fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla

A dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira, 4, para compartilhar um relato sobre a rotina de sua filha, Zuri, fruto de seu relacionamento com a cantora Ludmilla. Ela contou que a menina faz um escândalo quando o horário da amamentação atrasa.

"Gente, 8 horas é o horário do tete da Zuri. E aí, dá 7h59... na verdade, dá 7h50, ela já começa a resmungar. E aí, dá 8h01, se não tô sentada com ela no peito, ela faz um escândalo. Ela berra. Se tu atrasa o horário do tete dela, meu amor, se prepare, que ela vai fazer um escândalo. Botou no peito, ela para. Essa daqui gosta de uma comida. Mamães que têm filhos taurinos vão me entender. Eu não sabia que era tanto", contou a dançarina.

Brunna Gonçalves falou sobre dar mamadeira à filha

Recentemente, Brunna explicou explicou por que decidiu alimentar a filha com mamadeira após Ludmilla publicar um vídeo onde ela aparece alimentando a pequena dessa forma. "Um monte de gente falando 'meu Deus, ela não está dando peito, está dando mamadeira para a criança'. Mas, respondendo: aquilo na mamadeira é o meu leite, porque às vezes entre uma mamada e outra ela está dormindo, o meu peito pinga de leite e eu preciso tirar na bombinha", declarou ela.

Em seguida, Brunna Gonçalves reforçou que não teria problema algum em amamentar a filha exclusivamente com a mamadeira: "Se eu não estivesse dando o peito também, qual o problema? Eu não vou ser menos mãe porque estou dando mamadeira para minha filha, tá bom? Respondendo a dúvida, estou dando peito sim, mas se não estivesse dando, eu não seria menos mãe", concluiu a famosa.

Vale lembrar que Brunna e Ludmilla desembarcaram no Brasil na última semana. Zuri, filha do casal, nasceu em uma maternidade em Miami, na Flórida, Estados Unidos, no dia 14 de maio.

Leia também: Mãe de Ludmilla surge emocionada em vídeo: 'Não para de chorar'