Bruna Biancardi se derrete com fotos do passaporte da filha caçula, Mel

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi mostrou as primeiras fotos 3x4 da pequena Mel, de 1 mês, filha caçula do casal; veja os registros!
A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou o público na manhã desta quinta-feira, 7, ao compartilhar as primeiras fotos 3x4 da filha caçula, Mel. A bebê, fruto de seu casamento com o jogador de futebol Neymar Jr, completou 1 mês de vida no dia 5 deste mês.
Em seu perfil oficial, Bruna contou que os registros são para o passaporte da pequena. Nas imagens, a herdeira dos famosos aparece com os olhos bem abertos. "A fotinha pro passaporte", se derreteu a mamãe coruja na legenda.
Na noite de quarta-feira, 6, o casal realizou uma festinha intimista em casa para celebrar o primeiro mês de vida de Mel, com direito a bolo temático. O doce foi decorado com o tema de colméia e abelhas para combinar com o nome da bebê.
No vídeo do parabéns em família compartilhado por Bruna Biancardi, é possível notar a presença de Mavie, de quase 2 anos, primogênita da influenciadora com Neymar Jr, e Davi Lucca, de 13, filho mais velho do jogador de futebol com Carol Dantas.
Confira as fotos 3x4 da filha de Neymar e Bruna Biancardi:
A influenciadora digital Bruna Biancardi dividiu com o público uma nova foto da pequena Mel, sua filha caçula com Neymar Jr. Na noite de segunda-feira, 4, a esposa do atleta mostrou que a bebê, de 1 mês de vida, torceu para o pai em campo com direito a uniforme personalizado do Santos, time onde o atleta joga.
Na imagem compartilhada por Bruna, Mel aparece de costas com um body azul do clube. A peça de roupa, dada à pequena especialmente pelo Santos, possui o nome da bebê e o número 10, usado por Neymar; confira o registro da bebê!
Leia também: Neymar Jr divide foto especial com o filho mais velho: 'Meu 01'
