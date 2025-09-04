CARAS Brasil
Bebê / Família

Bruna Biancardi revela fotos inéditas do nascimento de Mel

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi abriu álbum de fotos com detalhes sobre o nascimento da filha caçula, Mel

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 04/09/2025, às 13h06

Bruna Biancardi relembra o nascimento da filha caçula, Mel
Bruna Biancardi relembra o nascimento da filha caçula, Mel - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Bruna Biancardi explodiu o fofurômetro das redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao compartilhar um novo álbum de fotos sobre o nascimento da filha caçula, Mel, fruto do casamento com Neymar Jr. A mãe coruja relembrou momentos especiais em família na maternidade e também a decoração do quarto.

Nas fotos, ela registrou detalhes da filha, como o pézinho, o primeiro encontro da bebê com os pais e também momentos especiais com a irmã Mavie. Além disso, ela revelou detalhes da decoração da maternidade, que foi feita com itens personalizados com o nome da bebê.

"Dia de relembrar os detalhes do nascimento da nossa Mel. Amanhã ela faz 2 meses", disse ela na legenda. 

Bruna Biancardi relembra o nascimento da filha caçula, Mel
Bruna Biancardi relembra o nascimento da filha caçula, Mel - Foto: Reprodução / Instagram

Neymar Jr homenageia o filho em data especial

Neymar Jr. usou as redes sociais na tarde de domingo, 24, para comemorar uma data muito especial: o aniversário de 14 anos de Davi Lucca, seu filho com a influenciadora digital Carol Dantas. 

Para comemorar a data especial, o jogador de futebol compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos em que aparece abraçado e jogando bola com o primogênito. Já na legenda, o atleta escreveu uma bela homenagem. 

"Davizinho, meu filhão… PARABÉNS!! Que Deus possa continuar te dando saúde, sabedoria e que ele possa te ajudar nas tuas escolhas. Espero que você continue com essa essência maravilhosa e mesmo com as aflições do mundo, nada possa te mudar. Tenho muito orgulho da criança que você é e do ser humano especial que está se tornando. Papai sempre estará aqui por você. Te amo 01", declarou Neymar.

Davi Lucca também ganhou homenagens dos avós paternos, Nadine Gonçalves e Neymar, e da madrasta, Bruna Biancardi.

Leia também: Neymar Jr recebe mensagem carinhosa do filho após derrota do Santos

Neymar Jr parabeniza o filho, Davi Lucca, em seu aniversário de 14 anos - Foto: Reprodução / Instagram
Neymar Jr parabeniza o filho, Davi Lucca, em seu aniversário de 14 anos - Foto: Reprodução / Instagram

Mavie e Mel com looks iguais

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu seus seguidores das redes sociais na noite deste sábado, 23, ao compartilhar fotos inéditas das filhas, Mavie e Mel, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr

Nos stories, a influenciadora mostrou as filhas usando looks iguais. As duas vestiam um macaquinho marrom com a frase “eu sou resposta de oração”, combinado com camisa de manga longa de gola e meia alta. "Looks iguais, porém a Mavie não queria tirar foto, kkkk", escreveu Biancardi na legenda.

Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi posta fotos das filhas - Foto: Reprodução/Instagram

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

