Bruna Biancardi revela birra de Mavie por causa da irmã Mel

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi revela mudança no comportamento de Mavie após o nascimento da irmã caçula, Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou detalhes de sua vida como mãe de duas meninas ao conversar com os fãs na manhã deste sábado, 26, pelas redes sociais. Ela contou que a filha mais velha, Mavie, de 1 ano, passou por uma mudança em seu comportamento após o nascimento da irmã caçula, Mel, de quase 1 mês.

Bruna relatou que Mavie teve episódios de birra e ficou mais apegada com a mãe, mas elas estão superando essa fase juntas. “Tem sido maravilhoso. A Mavie é muito carinhosa com a irmã, mas o desafio existe mesmo… Ela tem tido uns episódios de birra e está bem mais grudada em mim e a mãe se culpa o tempo todo, né?”, afirmou ela.

E completou: “Quando dou atenção para uma, me sinto mal que não estou com a outra e vice-versa. Nesse começo, tenho priorizado ficar bastante com a Mavie, ir nos lugares com ela, brincar, incluir ela quando vou fazer algo com a Mel e etc. Porque ela entende e sente a mudança”.

Além disso, a influencer mostrou uma foto inédita com as duas filhas e o marido no helicóptero após a saída da maternidade.

Bruna Biancardi revela quanto engordou nas gestações

A influenciadora digital Bruna Biancardi também foi questionada sobre quantos quilos engordou em cada gravidez e surpreendeu com a resposta.

A esposa de Neymar Jr contou que engordou menos enquanto esperava o nascimento da segunda filha. “Na gestação da Mavie, eu engordei 18 kgm e, na da Mel acho que 14 kgs. Ainda não sei quantos perdi porque não me pesei, mas já estou entrando nas roupas que eu usava, então é um bom sinal”, afirmou.

Além disso, Bruna contou que está usando cinta para recuperar o seu corpo de antes da gravidez. “Sobre os cuidados que estou tendo: usando cinta (não usei na primeira gestação, mas nessa estou gostando), bebendo bastante água e tentando ser paciente esperando o corpo voltar”, afirmou.

Leia também: Dias após o parto, Bruna Biancardi leva Mavie para ver jogo de Neymar