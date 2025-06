Bruna Biancardi releva preferência para o parto da segunda filha: 'Optei'

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que está à espera da segunda filha com Neymar Jr, falou sobre a escolha do parto de Mel

Bruna Biancardi decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories para responder algumas curiosidades dos seguidores e foi questionada sobre sua preferência para o parto de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

"Bru tem preferência de parto normal ou cesária?", questionou uma internauta. A influenciadora digital, que já é mãe de Mavie, de um aninho, respondeu: "Como tive as duas experiências no parto da Mavie, optei pela cesárea para a Mel", revelou.

Biancardi tentou o parto normal no nascimento da primeira filha, mas precisou fazer uma cesária. "Dolorida, mas não mudaria nada, teria feito tudo da mesma forma. Foi essencial ter tentado o parto normal e vivido a experiência para chegar sem tanto medo na cesárea. Se eu tivesse ido direto para a cesárea, teria ficado com muito medo e não teria aproveitado tanto o momento como aproveitei", contou ela em outra ocasião.

A influencer também respondeu outros questionamentos dos fãs, entre eles, seu status de relacionamento com Neymar. "Quando vocês vão casar?", quis saber uma seguidora. Ela revelou que eles não estão solteiros: "Já somos casados no papel", respondeu.

Confira:

Bruna Biancardi responde sobre o parto da segunda filha - Foto: Instagram

Neymar é afastado das atividades do Santos

Neymar Jr está afastado dos treinos do Santos após ser diagnosticado com covid-19. Neste sábado, 7, o clube divulgou um comunicado revelando o diagnóstico do atleta após ele realizar uma bateria de exame.

"Com quadro viral iniciado na quinta-feira (5), o atleta Neymar Jr. foi submetido a exames laboratoriais, após avaliação do Departamento Médico do Santos FC, que confirmaram infecção por Covid-19. O jogador já estava afastado das atividades, desde a quinta-feira, quando iniciou os sintomas, segue em repouso em sua casa e em tratamento sintomático, por determinação médica", informou a equipe. Saiba mais!

