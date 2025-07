Bruna Biancardi relata diferenças entre as duas gestações: 'Neuras'

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi falou sobre as diferenças entre a primeira e a segunda gestação; casal está à espera de Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi separou um tempo na noite de terça-feira, 1º, para conversar um pouco com os seguidores sobre diversos assuntos, incluindo a maternidade. Mãe da pequena Mavie, de 1 ano, a famosa está à espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr.

Questionada por um internauta sobre as diferenças entre as duas gestações, Bruna explicou que na gravidez da filha caçula tem se sentido mais sensível. A esposa do jogador de futebol também revelou que se sentiu mais insegura antes da chegada da primogênita.

" A segunda gravidez é mais leve, sem tantas ‘neuras’... e já com uma ideia do que vem pela frente. Me sinto mais sensível nessa ", contou ela. Em seguida, Bruna Biancardi falou sobre a previsão do nascimento de Mel.

"Tem previsão de quando a abelhinha Mel vai chegar?", quis saber uma seguidora. " Vamos esperar a hora dela, assim como foi com a Mavie ", revelou a influenciadora digital. Recentemente, Bruna publicou um vídeo mostrando a reação do marido ao descobrir sua segunda gravidez.

A novidade foi revelada a Neymar Jr de forma bem intimista, somente com a presença de Mavie. A pequena entregou o teste positivo de gravidez ao pai, que estava deitado na cama. "Estou muito feliz", comemorou o atleta.

Bruna Biancardi fala sobre a segunda gravidez - Reprodução/Instagram

Quem são os filhos de Neymar Jr?

Além de Mavie e Mel, frutos de seu atual casamento com Bruna Biancardi, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, da antiga união com Carol Dantas, e Helena, de 1 ano, de uma relação com a modelo Amanda Kimberlly.

Bruna Biancardi mostra momentos de lazer em família

Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais na última semana ao compartilhar alguns momentos em família no Rio de Janeiro. A influenciadora digital chamou a atenção ao posar ao lado de Neymar Jr, da primeira filha deles, Mavie, de um aninho, e também de alguns amigos.

Além disso, Biancardi exibiu seu barrigão de grávida. Ela está à espera de sua segunda filha, que se chamará Mel. "Só pra deixar registrado no feed um pouquinho dos dias maravilhosos que vivemos no Rio Janeiro", declarou a famosa; confira os registros!

Leia também: Quarto de Mavie: Bruna Biancardi exibe detalhes do cômodo em mansão no Rio