Bruna Biancardi registra momento carinhoso entre as filhas, Mavie e Mel: 'Amor'

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou ao compartilhar um novo registro de suas filhas, Mavie, de quase 2 anos, e Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro de suas filhas, Mavie, de quase 2 anos, e Mel, que chegou ao mundo no dia 5 deste mês. As duas meninas são frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Na publicação, Bruna compartilhou uma montagem com quatro fotos que registram momentos de interação entre as pequenas. Em uma das imagens, Mavie olha com carinho para a irmã. Em outro clique, aparece brincando com potes de materiais coloridos e, em seguida, surge com os pezinhos descalços sobre uma bandeja cheia desses grãos.

Por fim, no canto inferior direito, a menina toca delicadamente a testa de Mel, que está deitada. "Amor", descreveu ela na legenda.

Bruna Biancardi exibe momento com as filhas - Reprodução/Instagram

Quantos quilos Bruna Biancardi engordou em cada gravidez?

Recentemente, a esposa de Neymar Jr contou que engordou menos enquanto esperava o nascimento da segunda filha. “Na gestação da Mavie, eu engordei 18 kg e, na da Mel acho que 14 kgs. Ainda não sei quantos perdi porque não me pesei, mas já estou entrando nas roupas que eu usava, então é um bom sinal”, afirmou.

Além disso, Bruna contou que está usando cinta para recuperar o seu corpo de antes da gravidez. “Sobre os cuidados que estou tendo: usando cinta (não usei na primeira gestação, mas nessa estou gostando), bebendo bastante água e tentando ser paciente esperando o corpo voltar”, afirmou.

Ainda nos últimas dias, ela contou que Mavie teve episódios de birra e ficou mais apegada com a mãe, mas elas estão superando essa fase juntas. “Tem sido maravilhoso. A Mavie é muito carinhosa com a irmã, mas o desafio existe mesmo… Ela tem tido uns episódios de birra e está bem mais grudada em mim e a mãe se culpa o tempo todo, né?”, afirmou ela.

Leia também: Dias após o parto, Bruna Biancardi leva Mavie para ver jogo de Neymar