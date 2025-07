Bruna Biancardi posta fotos de Mel, sua segunda filha com Neymar: 'Te amamos'

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que já é mãe de Mavie, encantou ao postar fotos de Mel, sua segunda filha com Neymar

Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais na noite deste sábado, 5, ao compartilhar as primeiras fotos de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

No feed do Instagram, a influenciadora digital publicou fotos com a bebê logo após o parto e também do marido com a menina no colo, enquanto a mostra para os familiares e amigos através do vidro. Em outras imagens, Bruna e Neymar aparecem com Mel e a filha mais velha, Mavie, de um aninho. Para os registros em famílias, as duas surgiram usando looks amarelos.

"Nossa Mel chegou pra completar e adoçar ainda mais as nossas vidas! Seja bem-vinda, filha! Que Deus abençoe a sua vida e te livre de todo o mal! Estamos ansiosos pra viver esse novo capítulo com você. Te amamos!", declarou a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários. "Bem-vinda, princesa", disse uma seguidora. "Mel, que Deus abençoe e ilumine", escreveu outro. "Deus abençoe sempre essa família", falou uma fã. "Desejo que Deus abençoe sua família imensamente! Seja bem-vinda, princesa", comentou mais uma.

Além de Mavie e Mel, Neymar também é pai de Davi Lucca, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Carol Dantas, e de Helena com Amanda Kimberlly. A menina completou seu primeiro ano de vida na última quinta-feira, 3, e o jogador de futebol celebrou a data com uma publicação especial. "1 aninho de Helena… Sempre vou fazer o melhor pra você, papai te ama", declarou ele.

Confira:

Bruna Biancardi e Neymar não pretendem fazer festa de 2 anos para Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi aproveitou um tempo livre na noite da última terça-feira, 1, para abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Durante a interação, um internauta quis saber sobre os planos para a festa de dois anos de Mavie, sua primeira filha com Neymar Jr.

"Já sabe qual vai ser o tema do aniversário da Mavie?", quis saber a pessoa. "Não estamos pensando em fazer festa de 2 anos. Pode ser que a gente mude de ideia, mas por enquanto pensamos em comemorar em uma viagem", adiantou Bruna. Saiba mais!

