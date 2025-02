Bruna Biancardi posta nova foto com a filha Mavie. Veja!

Bruna Biancardi mostrou uma nova foto fofíssima em que aparece com a filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Neymar

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 12 milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 3, a digital influencer publicou em seu Instagram Stories uma foto fofíssima em que aparece com a filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Neymar.

Na imagem, Bruna surgiu com uma camiseta do Mickey e calça legging, enquanto a pequena esbanjou fofura com um look todo rosa. Mavie ainda mostrou muito carisma ao sorrir para a câmera.

Bruna e Neymar estão à espera de outra menina, que ainda não teve o nome revelado. Além disso, o jogador já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de seis meses, com Amanda Kimberlly.

Família reunida

O jogador de futebol Neymar Jr viveu um dia memorável na sexta-feira, 31. Ele oficializou o seu retorno ao Santos como atleta e também reuniu os todos os filhos pela primeira vez!

Em um vídeo compartilhado na página oficial do time Santos no Instagram, o atleta apareceu rodeado pela sua família. Ele surgiu com Helena, fruto do affair com Amanda Kimberlly, no colo e ao lado de Mavie, fruto do namoro com Bruna Biancardi, e Davi Lucca, da relação com Carol Dantas. Além disso, Mavie estava no colo da mãe, que está grávida de mais uma menina.

O momento do vídeo ainda contou com a presença da mãe dele, Nadine, do pai, Neymar, e da irmã, Rafaella.

Logo depois, Neymar Jr caminhou pelo gramado da Vila Belmiro e foi ovacionado pelos torcedores, que estão radiantes com o retorno dele. Em seu discurso, ele disse: "É um dia muito especial para mim, estou muito feliz. Falei ali dentro que, quando eu era um menino, eu pisei na Vila Belmiro com esta faixa. E eu não podia deixar de voltar assim. Estou muito contente, muito feliz. Tenho certeza que a gente tem muita coisa para viver. Se depender de mim, do amor e carinho que tenho por esse clube, não vai faltar força, garra, determinação, fé e, obviamente, muita ousadia. Aqui estão os meus filhos, a minha mulher, minha mãe, meu pai, meus melhores amigos e a torcida mais maravilhosa desse mundo. Esse dia vai ficar guardado para o resto da minha vida. Obrigada a cada um que está fazendo parte deste momento".

Leia também: Bruna Biancardi exibe sua barriga de grávida ao usar uniforme do Santos