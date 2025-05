Bruna Biancardi mostra piquenique na praia com a filha, Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores ao mostrar um piquenique que fez com Mavie, sua filha com Neymar Jr

Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 14, ao compartilhar um momento de lazer com a filha, Mavie, de um aninho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nos Stories, a influenciadora digital, que está à espera de Mel, sua segunda filha com o atleta do Santos, mostrou que estava fazendo um piquenique na praia com a primogênita. No registro, é possível ver os pezinhos de Mavie com areia e também alguns lanchinhos.

Mais cedo, Biancardi encheu as redes sociais de fofura ao mostrar a herdeira brincando com uma luxuosa casinha de brinquedo. Avaliado em R$ 90 mil, o mini imóvel tem 8,75m² e conta com fachada branca, detalhes em lilás e acabamento delicado por dentro e por fora.

Confira:

Bruna Biancardi mostra piquenique com a filha - Foto: Instagram

Bruna Biancardi mostra momento de lazer - Foto: Instagram

Bruna Biancardi ganha surpresa especial de Neymar e Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi acordou com uma bela surpresa de Neymar Jr e Mavie, filha mais velha do casal. Em celebração ao Dia das Mães, comemorado neste domingo, 11, o jogador de futebol e a herdeira preparam um café da manhã caprichado para a influenciadora digital.

O registro do momento especial foi compartilhado por Bruna em suas redes sociais. Na imagem, é possível notar doces e salgados como panqueca, pães de queijo e cuscuz. Além disso, o atleta e a herdeira ainda complementaram a bandeja com um arranjo de flores brancas e uma arte feita de tinta guache com as mãos. "Acordei com surpresa do papai e da Mavie", derreteu-se a famosa na legenda da postagem.

Já no feed, Biancardi celebrou o Dia das Mães ao postar fotos com a herdeira. "Durante quase dois anos, os meus dias começaram e terminaram com você, você preencheu meus dias com a sua luz, meu colo foi só seu, e meu coração também. Você me transformou (...)", disse ela em um trecho.

