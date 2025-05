Bruna Biancardi mostra peças fofíssimas que passarão de Mavie para Mel

Grávida de Mel, a influenciadora Bruna Biancardi compartilhou que guardou roupas de Mavie para passar à segunda filha com Neymar Jr.

Nesta segunda-feira, 5, a influenciadora Bruna Biancardi encantou os seguidores ao compartilhar uma curiosidade nas redes sociais. À espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr., a modelo guardou roupas da primogênita, Mavie, de um ano, para a segunda bebê.

"Dia de organizar tudo o que guardei da Mavie e separar para a Mel", escreveu ela na publicação.

Além das duas meninas, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto da antiga relação com Carol Dantas, e da pequena Helena, de nove meses, do affair com Amanda Kimberlly.

Confira:

Bruna Biancardi mostra peças que passarão de Mavie para Mel. Foto: Reprodução/Instagram

Significado do nome 'Mel'

O nome Mel traz um significado encantador para a menina. Ele significa ‘doçura, suavidade e delicadeza’. Este nome também está associado ao produto mel, que é muito doce. Além disso, as pessoas com este nome possuem uma personalidade amável e carinhosa.

A confirmação do nome Mel para a segunda filha de Neymar e Bruna aconteceu em fevereiro, por meio de um post nas redes sociais. Ela assumiu uma publicação com o seu nome, da filha Mavie e também da Mel.

O post em questão era uma homenagem pelo aniversário do atleta e também sua estreia como jogador do Santos. "Quantas fases já passamos, né? Algumas boas, outras nem tanto... Mas, hoje entendo que elas foram necessárias para chegarmos até aqui! Parabéns meu amor, que Deus te proteja de todo o mal, cuide sempre de você e permita que você realize todos os sonhos que ainda não realizou! Hoje o seu ciclo começará de um jeito muito especial, e eu sei o quanto você desejou e esperou por esse momento!", disse ela.

E completou: "Temos muito orgulho de você, como profissional e como pessoa e só quem te conhece de verdade, tem o prazer de saber quem é você por trás do que todo mundo vê. Desejo que você continue esse menino brincalhão, sonhador, engraçado e esse homem especial, companheiro e dedicado. Obrigada por tudo e principalmente pelos melhores presentes da minha vida! Nossas meninas e a nossa família! Ansiosa por hoje. BRILHA!! Te amamos muito! Beijos, Bru, Mavie e Mel" .

