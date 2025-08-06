CARAS Brasil
Busca
Bebê / Mesversário

Bruna Biancardi mostra o bolo de mesversário da filha caçula, Mel

Bruna Biancardi e Neymar Jr realizam uma festa simples em casa para a celebração do primeiro mês de vida da filha caçula, Mel

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 06/08/2025, às 21h45

Neymar Jr e família no mesversário de Mel
Neymar Jr e família no mesversário de Mel - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr celebraram o primeiro mês de vida da filha caçula, Mel, nesta quarta-feira, 6. A festa simples aconteceu na casa da família e teve um bolo temático.

O doce foi decorado com o tema de colméia e abelhas para combinar com o nome da bebê. Nas redes sociais, Bruna mostrou a hora do Parabéns em família, incluindo as presenças de Mavie e Davi Lucca.

Mel rouba a cena em novas fotos

A influenciadora digital Bruna Biancardi abriu um álbum de fotos de sua família nas redes sociais neste domingo, 3. Ela exibiu momentos especiais ao lado das duas filhas, Mavie, de 1 ano, e Mel, de 1 mês, frutos do casamento com Neymar Jr.

Em uma das fotos, a caçula, Mel, apareceu com os olhos abertos em um registro inédito acordada. Ela surgiu no colo da mãe em um registro que também contou com a presença de Mavie.

Nas outras fotos, as irmãs apareceram juntinhas, os pais posaram com a caçula no ensaio newborn e também na maternidade, e Mavie surgiu brincando em momentos especiais com os pais.

“Últimos dias”, disse ela na legenda do álbum.

Confira as fotos mais fofas das crianças abaixo:

Bruna Biancardi mostra fotos inéditas de sua família - Foto: Reprodução / Instagram
Bruna Biancardi registra momento carinhoso entre as filhas

Recentemente, a influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo registro de suas filhas,  Mavie, de quase 2 anos, e Mel, que chegou ao mundo no dia 5 de junho. 

Na publicação, Bruna compartilhou uma montagem com quatro fotos que registram momentos de interação entre as pequenas. Em uma das imagens, Mavie olha com carinho para a irmã. Em outro clique, aparece brincando com potes de materiais coloridos e, em seguida, surge com os pezinhos descalços sobre uma bandeja cheia desses grãos.

Por fim, no canto inferior direito, a menina toca delicadamente a testa de Mel, que está deitada. "Amor", descreveu ela na legenda; confira os registros das bebês!

Leia também: Bruna Biancardi exibe foto inédita da filha caçula de olhos abertos

A birra de Mavie

A influenciadora digital Bruna Biancardi revelou detalhes de sua vida como mãe de duas meninas ao conversar com os fãs na manhã deste sábado, 26, pelas redes sociais. Ela contou que a filha mais velha, Mavie, de 1 ano, passou por uma mudança em seu comportamento após o nascimento da irmã caçula, Mel, de quase 1 mês.

Bruna relatou que Mavie teve episódios de birra e ficou mais apegada com a mãe, mas elas estão superando essa fase juntas. “Tem sido maravilhoso. A Mavie é muito carinhosa com a irmã, mas o desafio existe mesmo… Ela tem tido uns episódios de birra e está bem mais grudada em mim e a mãe se culpa o tempo todo, né?”, afirmou ela.

E completou: “Quando dou atenção para uma, me sinto mal que não estou com a outra e vice-versa. Nesse começo, tenho priorizado ficar bastante com a Mavie, ir nos lugares com ela, brincar, incluir ela quando vou fazer algo com a Mel e etc. Porque ela entende e sente a mudança”.

Leia também: Neymar Jr e Bruna Biancardi curtem 'vale night' após nascimento da filha caçula

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

