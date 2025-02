Bruna Biancardi mostra Mavie sorrindo e se declara: 'Razão da minha vida'

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi postou uma foto fofíssima da filha Mavie, de um ano, em que a bebê aparece sorrindo e se declarou para ela

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

Nesta sexta-feira, 28, a digital influencer postou uma foto da filha Mavie, de um ano, fruto do seu relacionamento com Neymar.

Na imagem, a pequena surgiu com um roupão e abriu um sorrisão para exibir seus dentinhos. "Obrigada, Deus. Razão da minha vida", disse a mamãe coruja.

Atualmente, Bruna está à espera da segunda filha, que se chamará Mel. Neymar já é pai de Davi Lucca, de 13 anos, com Carol Dantas, e de Helena, de seis meses, com Amanda Kimberlly.

Paz selada?

Ao que tudo indica, Rafaella Santose Bruna Biancardi, que está à espera de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr., estão vivendo em paz.

É que a irmã do jogador de futebol deixou um elogio em uma publicação em que a influenciadora digital aparece usando um vestido longo vermelho, enquanto faz várias poses. "Gatinha", comentou Rafaella.

Vale lembrar que as especulações de que Rafaella e Bruna não se davam bem começou após Neymar compartilhar pela primeira vez fotos com Helena, sua filha com a modelo Amanda Kimberlly. Na época, a irmã do craque deixou de seguir Biancardi, com quem o jogador havia reatado o relacionamento recentemente.

A situação gerou uma grande repercussão na internet, apesar da influenciadora digital não ter retribuído o unfollow, e Rafaella decidiu voltar a seguir a mãe de sua sobrinha.

A influenciadora Rafaella Santos, irmã do jogador de futebol Neymar Jr., teria gasto R$ 6 milhões em seu cartão de crédito em dezembro para janeiro. O valor, que inclui dois aluguéis de um jatinho particular, precisou ser pago pelo pai, Neymar Santos, que segundo o Fofocalizando, do SBT, ficou bravo com os gastos excessivos da filha.

