Bebê / Que amor

Bruna Biancardi mostra clique fofo de Neymar com as filhas, Mavie e Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou ao compartilhar uma foto do jogador Neymar Jr com as duas filhas, Mavie e Mel

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 11/08/2025, às 17h15 - Atualizado às 17h42

Bruna Biancardi encheu as redes sociais de fofura nesta segunda-feira, 11, ao compartilhar uma foto inédita de Neymar Jr. com as filhas. 

Nos Stories do Instagram, a influenciadora digital postou um registro em que o jogador de futebol aparece com Mavie, de um aninho, e Mel, de um mês, durante um passeio.

Depois, a mamãe coruja mostrou os detalhes do look da primogênita durante o momento em família. Mavie surgiu usando um vestido e uma blusa com morangos estampados. Para complementar a produção, Biancardi colocou uma meia calça branca, tênis e presilhas de laços no cabelo. 

Além de Mavie e Mel, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, seu filho com a influenciadora digital Carol Dantas, e Helena, de um aninho, com Amanda Kimberlly. Neste último domingo, 10, Dia dos Pais, o atleta ganhou um bolo especial do primogênito. 

O doce escolhido por Davi, que trata-se de um bento cake, recebeu a frase "Te amo… Meu pai é 10! Feliz Dia dos Pais", acompanhada de um desenho do famoso com o uniforme do time Santos, onde ele joga atualmente. Além disso, diversos morangos do amor também foram incluídos no kit.

O atleta também ganhou uma homenagem especial de Bruna Biancardi. "Ver você sendo pai, não só das nossas meninas, mas também dos seus outros filhos, me enche de orgulho. Seu amor, cuidado e presença são o maior presente que todos podem ter. Feliz dia dos Pais, meu amor", declarou a influenciadora digital na legenda da imagem.

Confira: 

5 cuidados para Neymar preservar o visual novo dentro e fora dos campos

Neymar Jr. chamou atenção recentemente ao surgir com tranças feitas por uma trancista do litoral paulista, combinando o visual com a nova camisa do Santos. A escolha por esse estilo exige não só atitude, mas também cuidados específicos para manter os fios e o couro cabeludo saudáveis durante todo o tempo de uso.

Para quem, como o jogador, decidiu trançar os cabelos, é importante adotar uma rotina de cuidados que inclua limpeza, hidratação, nutrição e proteção. Confira abaixo algumas indicações de produtos que ajudam a manter o visual bonito e duradouro.

1. Limpeza leve: shampoo sem sulfato

Mesmo com tranças, o couro cabeludo precisa ser limpo regularmente para evitar acúmulo de sujeira, oleosidade e caspa. A dica é optar por shampoos suaves, sem sulfato, que limpam sem ressecar ou desfazer as tranças. Use 1 vez por semana, aplicando diretamente no couro cabeludo com os dedos, sem esfregar as tranças.

2. Hidratação prática: sprays e tônicos capilares

Como o cabelo trançado dificulta o uso de máscaras hidratantes tradicionais, os sprays e tônicos são ótimos aliados. Eles mantêm a hidratação dos fios e ajudam a acalmar o couro cabeludo, evitando coceiras e descamação. Aplique em dias alternados, borrifando diretamente no couro cabeludo e ao longo das tranças.

3. Nutrição e brilho: óleos vegetais

Os óleos ajudam a manter o brilho das tranças e previnem o ressecamento dos fios. Eles também podem ser usados para massagear o couro cabeludo, estimulando a circulação e o crescimento saudável do cabelo. Aplique 1 a 2 vezes por semana, em pequenas quantidades, apenas nas pontas e no couro cabeludo.

4. Proteção durante o sono: cetim sempre

A fricção dos fios com o travesseiro pode causar frizz e enfraquecer as tranças. Por isso, é essencial usar touca, lenço ou fronha de cetim. Use todas as noites para prolongar a durabilidade do penteado e manter o visual alinhado.

5. Finalização leve (opcional)

Se parte do cabelo estiver solta ou se as tranças forem do tipo "twist" com o cabelo natural nas pontas, um leave-in leve ajuda a manter os fios hidratados e definidos. Evite exageros para não deixar o cabelo pesado ou com acúmulo de produto. Saiba mais!

Leia também:Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar, rouba a cena ao surgir fazendo careta

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

