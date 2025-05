Bruna Biancardi mostra barrigão de grávida em ensaio fotográfico com Mavie

À espera da segunda filha, Bruna Biancardi realizou um ensaio fotográfico encantador com a primogênita, Mavie: 'Minhas meninas'

Bruna Biancardi não esconde o quanto está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! À espera de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, a influenciadora digital compartilhou com o público alguns registros de um ensaio fotográfico encantador feito ao lado de Mavie, primogênita do casal.

Esbanjando alegria, as duas foram clicadas usando looks semelhantes: calça jeans e blusa branca. Em uma das imagens, Mavie aparece acariciando o barrigão de grávida da mamãe, que está crescendo mais a cada dia.

"Minhas meninas", declarou Bruna na legenda da postagem. A sequência de cliques rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas à influenciadora e as duas bebês.

"Perfeitinhas!", escreveu Carol Peixinho, que está à espera de Bento, seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho. "Muito lindasss! E a Mavie já muito top model", disse uma seguidora. "A doce espera de Mel, Ney tem um castelo cheio de princesas", falou outra. "Bruna fica ainda linda no período da gravidez", declarou uma terceira.

Vale lembrar que Bruna Biancardi e Neymar Jr anunciaram a segunda gravidez em dezembro de 2024. A revelação veio junto com o gênero da bebê. Em fevereiro deste ano, no dia do aniversário do atleta, a influenciadora contou que a caçula da família se chamaria Mel.

Bruna Biancardi e Mavie - Foto: Reprodução/Instagram; @queiroz @vanessa

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

O Dia das Mães de Bruna Biancardi

No último domingo, 11, Bruna Biancardi acordou com uma bela surpresa de Neymar Jr e Mavie, filha mais velha do casal. Em celebração ao Dia das Mães, o jogador de futebol e a herdeira preparam um café da manhã caprichado para a influenciadora digital.

O registro do momento especial foi compartilhado por Bruna em suas redes sociais. Na imagem, é possível notar doces e salgados como panqueca, pães de queijo e cuscuz. Além disso, o atleta e a herdeira ainda complementaram a bandeja com um arranjo de flores brancas e uma arte feita de tinta guache com as mãos.

"Acordei com surpresa do papai e da Mavie", derreteu-se a famosa na legenda da postagem. A companheira de Neymar Jr, que está à espera de Mel, filha caçula do casal, ainda publicou uma homenagem à primogênita; confira detalhes!

Leia também: Bruna Biancardi mostra piquenique na praia com a filha, Mavie