Bruna Biancardi explode o fofurômetro com nova foto da filha caçula, Mel

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi compartilha selfie inédita com a filha caçula, Mel, no colo em momento juntinhas
A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, ao compartilhar uma nova foto com a filha caçula, Mel, de dois meses de vida. A mamãe coruja exibiu uma selfie inédita das duas juntas.
Na foto, Bruna apareceu com Mel no colo em uma foto no espelho da casa da família. A bebê apareceu fofíssima com um look branco com saia rosa e chupeta.
Vale lembrar que Mel é a quarta filha de Neymar Jr, que também é pai de Davi Lucca, Mavie e Helena.
A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou um novo álbum de fotos sobre o nascimento da filha caçula, Mel, fruto do casamento com Neymar Jr. A mãe coruja relembrou momentos especiais em família na maternidade e também a decoração do quarto.
Nas fotos, ela registrou detalhes da filha, como o pézinho, o primeiro encontro da bebê com os pais e também momentos especiais com a irmã Mavie. Além disso, ela revelou detalhes da decoração da maternidade, que foi feita com itens personalizados com o nome da bebê.
"Dia de relembrar os detalhes do nascimento da nossa Mel. Amanhã ela faz 2 meses", disse ela na legenda.
Ver essa foto no Instagram
Bruna Biancardiesteve no jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Arena Corinthians, em São Paulo, ao lado do jogador de futebol Neymar Jr. Nos Stories, a influenciadora digital postou uma foto no estádio e chamou a atenção ao mostrar que estava usando uma máscara. Ela, então, explicou que precisou usar o acessório após espremer uma espinha, que acabou infeccionando e virou uma celulite facial.
A mãe de Mavie, de um ano, e Mel, de dois meses, compartilhou uma foto exibindo a espinha que espremeu e depois mostrou como sua boca ficou inchada. "Se eu contar porque estou demáscara, vocês não vão acreditar", começou a famosa.
Em seguida, Bruna fez o relato. "Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer... e infeccionou muito e virou uma 'celulite facial' - esse é o nome - hoje é o segundo dia", explicou a mulher do jogador Neymar Jr.
Por fim, a influencer aproveitou a situação que aconteceu com ela para deixar um aviso: "As fotos são horríveis, desculpa kkk, mas é pra avisar vocês nunca mais espremerem uma fucking espinha. Agora está assim", finalizou.
maternidade
Ex-A Fazenda Nathalia Valente revela porque não mostra o rosto do filho: 'Desnecessários'
|Maisa compartilha carrossel de fotos com look futurista minimalista
|Radamés relembra a época do namoro com Viviane Araujo: ‘Não imaginavam’
|Corpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
|Deborah Secco mostra manchas vermelhas e médica explica possível causa: 'São transitórias'
|Rafa Justus fala sobre mudar para o Rio por conta de César Tralli
|Gracyanne Barbosa revela qual é o seu peso atual e quanto emagreceu no último mês
|Ana Paula Siebert fala sobre ter mais filhos com Roberto Justus
|Grávida, Mariana Rios exibe o barrigão em dia na praia
|Saiba como os eclipses de setembro podem transformar o mês
|Apresentadora do Saia Justa recebe alerta da numerologia: 'Se ouvir e dar crédito à voz do coração'