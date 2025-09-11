CARAS Brasil
  Bruna Biancardi explode o fofurômetro com nova foto da filha caçula, Mel
Bebê / Fofura

Bruna Biancardi explode o fofurômetro com nova foto da filha caçula, Mel

Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi compartilha selfie inédita com a filha caçula, Mel, no colo em momento juntinhas

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 18h39

Bruna Biancardi
Bruna Biancardi - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, ao compartilhar uma nova foto com a filha caçula, Mel, de dois meses de vida. A mamãe coruja exibiu uma selfie inédita das duas juntas.

Na foto, Bruna apareceu com Mel no colo em uma foto no espelho da casa da família. A bebê apareceu fofíssima com um look branco com saia rosa e chupeta.

Vale lembrar que Mel é a quarta filha de Neymar Jr, que também é pai de Davi Lucca, Mavie e Helena.

Bruna Biancardi e a filha Mel - Foto: Reprodução / Instagram
Bruna Biancardi e a filha Mel - Foto: Reprodução / Instagram

Fotos do nascimento de Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou um novo álbum de fotos sobre o nascimento da filha caçula, Mel, fruto do casamento com Neymar Jr. A mãe coruja relembrou momentos especiais em família na maternidade e também a decoração do quarto.

Nas fotos, ela registrou detalhes da filha, como o pézinho, o primeiro encontro da bebê com os pais e também momentos especiais com a irmã Mavie. Além disso, ela revelou detalhes da decoração da maternidade, que foi feita com itens personalizados com o nome da bebê.

"Dia de relembrar os detalhes do nascimento da nossa Mel. Amanhã ela faz 2 meses", disse ela na legenda. 

Bruna Biancardi relembra o nascimento da filha caçula, Mel
Bruna Biancardi relembra o nascimento da filha caçula, Mel - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi ficou com a boca inchada

Bruna Biancardiesteve no jogo da NFL entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs na Arena Corinthians, em São Paulo, ao lado do jogador de futebol Neymar Jr.  Nos Stories, a influenciadora digital postou uma foto no estádio e chamou a atenção ao mostrar que estava usando uma máscara. Ela, então, explicou que precisou usar o acessório após espremer uma espinha, que acabou infeccionando e virou uma celulite facial. 

A mãe de Mavie, de um ano, e Mel, de dois meses, compartilhou uma foto exibindo a espinha que espremeu e depois mostrou como sua boca ficou inchada. "Se eu contar porque estou demáscara, vocês não vão acreditar", começou a famosa. 

Em seguida, Bruna fez o relato. "Tudo começou com uma simples espinha que eu quis espremer... e infeccionou muito e virou uma 'celulite facial' - esse é o nome - hoje é o segundo dia", explicou a mulher do jogador Neymar Jr. 

Por fim, a influencer aproveitou a situação que aconteceu com ela para deixar um aviso: "As fotos são horríveis, desculpa kkk, mas é pra avisar vocês nunca mais espremerem uma fucking espinha. Agora está assim", finalizou.

Bruna Biancardi revela que teve celulite facial - Foto: Instagram

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Bruna Biancardi ajuda da gerência de uma marca de roupas e teve um canal no YouTube com uma amiga Bruna Biancardi  

