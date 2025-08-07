CARAS Brasil
  2. Bruna Biancardi explode o fofurômetro com foto inédita da filha caçula
Bebê / Linda

Bruna Biancardi explode o fofurômetro com foto inédita da filha caçula

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou ao compartilhar nas redes sociais uma nova foto de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 07/08/2025, às 17h14 - Atualizado às 17h44

Bruna Biancardi posta foto de Mel
Bruna Biancardi posta foto de Mel - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi encheu as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 7, ao compartilhar uma foto inédita de sua filha caçula, Mel, de um mês.

No registro postado nos Stories, a menina, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr., aparece usando um macacão de crochê enquanto dorme no colo da mamãe. "E a Melzinha é a paz em pessoa", disse a influenciadora digital, que também é mãe de Mavie, de um aninho, na legenda.

Mel completou seu primeiro mês de vida nesta última terça-feira, 5, e para comemorar a data especial, Bruna compartilhou uma imagem em que aparece segurando a bebê no colo e se derreteu: "1 mês do nosso pocotinho", escreveu. 

A influencer também mostrou a família reunida para celebrar o mesversário da caçula. A festa simples, que aconteceu na casa da família e teve um bolo temático de colmeia para combinar com o nome da bebê, contou com a presença de Davi Lucca, filho de Neymar com a influenciadora digital Carol Dantas.

Confira: 

Instagram
Bruna Biancardi posta foto de Mel - Foto: Instagram

Irmã de Bruna Biancardi posa com Mel e comenta semelhança entre elas

Bianca Biancardi usou as redes sociais para comemorar o mesversário de sua sobrinha caçula, Mel. A filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr completou seu primeiro mês de vida nesta terça-feira, 5. 

Para comemorar a data especial, a irmã de Bruna compartilhou nos Stories uma foto em que Mavie, de um aninho, aparece segurando a irmãzinha no colo e dando um beijinho em sua bochecha, e celebrou: "1 mês da nossa pequenininha abelhinha. 1 mês de muito amor", escreveu ela na legenda. 

Depois, Bianca postou um clique em frente ao espelho, com Mel nos braços, e confessou que acha que a sobrinha se parece com ela. "Eu acho ela a minha cara", confessou a jovem. 

Bruna Biancardi se derrete com fotos do passaporte da filha caçula

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou o público na manhã desta quinta-feira, 7, ao compartilhar as primeiras fotos 3x4 da filha caçula, Mel. A bebê, fruto de seu casamento com o jogador de futebol Neymar Jr, completou 1 mês de vida no dia 5 deste mês.

Em seu perfil oficial, Bruna contou que os registros são para o passaporte da pequena. Nas imagens, a herdeira dos famosos aparece com os olhos bem abertos. "A fotinha pro passaporte", se derreteu a mamãe coruja na legenda. Veja!

Leia também:Bruna Biancardi revela birra de Mavie por causa da irmã Mel

Daniela Santos

Daniela Santos é repórter do site CARAS. Formada em jornalismo pela FIAM FAAM, atua na área de celebridades e TV desde 2018

filhaMelBruna Biancardi
Bruna Biancardi ajuda da gerência de uma marca de roupas e teve um canal no YouTube com uma amiga Bruna Biancardi  

