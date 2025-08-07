Bruna Biancardi explode o fofurômetro com foto inédita da filha caçula

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou ao compartilhar nas redes sociais uma nova foto de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr
Bruna Biancardi encheu as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 7, ao compartilhar uma foto inédita de sua filha caçula, Mel, de um mês.
No registro postado nos Stories, a menina, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr., aparece usando um macacão de crochê enquanto dorme no colo da mamãe. "E a Melzinha é a paz em pessoa", disse a influenciadora digital, que também é mãe de Mavie, de um aninho, na legenda.
Mel completou seu primeiro mês de vida nesta última terça-feira, 5, e para comemorar a data especial, Bruna compartilhou uma imagem em que aparece segurando a bebê no colo e se derreteu: "1 mês do nosso pocotinho", escreveu.
A influencer também mostrou a família reunida para celebrar o mesversário da caçula. A festa simples, que aconteceu na casa da família e teve um bolo temático de colmeia para combinar com o nome da bebê, contou com a presença de Davi Lucca, filho de Neymar com a influenciadora digital Carol Dantas.
Confira:
Bianca Biancardi usou as redes sociais para comemorar o mesversário de sua sobrinha caçula, Mel. A filha de Bruna Biancardi e Neymar Jr completou seu primeiro mês de vida nesta terça-feira, 5.
Para comemorar a data especial, a irmã de Bruna compartilhou nos Stories uma foto em que Mavie, de um aninho, aparece segurando a irmãzinha no colo e dando um beijinho em sua bochecha, e celebrou: "1 mês da nossa pequenininha abelhinha. 1 mês de muito amor", escreveu ela na legenda.
Depois, Bianca postou um clique em frente ao espelho, com Mel nos braços, e confessou que acha que a sobrinha se parece com ela. "Eu acho ela a minha cara", confessou a jovem.
A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou o público na manhã desta quinta-feira, 7, ao compartilhar as primeiras fotos 3x4 da filha caçula, Mel. A bebê, fruto de seu casamento com o jogador de futebol Neymar Jr, completou 1 mês de vida no dia 5 deste mês.
Em seu perfil oficial, Bruna contou que os registros são para o passaporte da pequena. Nas imagens, a herdeira dos famosos aparece com os olhos bem abertos. "A fotinha pro passaporte", se derreteu a mamãe coruja na legenda. Veja!
