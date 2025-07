Bruna Biancardi exibe todas as lembrancinhas de maternidade da filha caçula

Poucos dias após o nascimento de Mel, Bruna Biancardi exibe vídeo com detalhes de todas as lembrancinhas do quarto da maternidade

A influenciadora digital Bruna Biancardi surpreendeu ao compartilhar um vídeo com todos os detalhes do quarto de maternidade no nascimento da filha caçula, Mel, fruto do casamento com Neymar Jr. Nesta quarta-feira, 9, ela revelou os detalhes das lembrancinhas da bebê que enfeitaram o local após sua chegada ao mundo.

A mãe coruja escolheu tudo personalizado com o nome da criança e a identidade visual feita especialmente para o nascimento de Mel. A estrela escolheu vários tipos de doces, desde bombons até bolo de pote, e também itens de recordação, como caderninhos de sabedoria e velas temáticas.

"Cada escolha, cada lembrancinha, cada pedacinho da maternidade foi pensado com amor e desenvolvido com essa mesma essência. Um universo suave, doce, cheio de ternura, que refletia esse momento tão especial pra nossa família. Sou muito grata à equipe que sonhou junto comigo e tornou tudo ainda mais inesquecível", disse ela na legenda.

O primeiro encontro de Mavie e Mel

Bruna Biancardi encheu as redes sociais de fofura na tarde deste domingo, 6, ao compartilhar o vídeo do momento em que sua filha mais velha, Mavie, de um aninho, encontrou a irmã caçula, Mel, que nasceu neste último sábado, 5.

No vídeo postado no feed do Instagram, a menina aparece chegando no quarto da maternidade acompanhada do papai, o jogador de futebol Neymar Jr. Para o momento especial, ela surgiu usando um vestido amarelo, camisa de manga longa e meia-calça branca, um sapatinho e presilhas de laço do cabelo.

Em seguida, o atacante do Santos pega Mel no colo e leva até Mavie, que faz carinho na irmãzinha. Depois, os papais colocam a bebê no colo da irmã. Ao dividir o momento encantador, Bruna se derreteu: "O encontro. Minha vida todinha!", escreveu a influenciadora digital na legenda da publicação.

