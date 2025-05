Bruna Biancardi exibe o barrigão em ensaio de gestante

Namorada de Neymar Jr, a influencer Bruna Biancardi dá destaque para o barrigão de grávida enquanto espera o nascimento da segunda filha

Namorada de Neymar Jr, a influencer Bruna Biancardi agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 19, ao mostrar novas fotos do ensaio de gestante. Ela espera o nascimento da segunda filha, que receberá o nome de Mel, e registrou o tamanho do barrigão nas novas fotos.

Nas imagens, ela apareceu com um vestido longo com transparência e caprichou nas poses para destacar as curvas de sua barriga saliente.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a gravidinha. “Bruna fica tão linda grávida”, disse um seguidor. “Que mulher linda, chique e elegante”, comentou outro. “Mamãe perfeita”, escreveu mais um.

Bruna já é mãe de Mavie, de 1 ano. Recentemente, ela contou que pretende ter três filhos com Neymar Jr. "A gente fala de ter três filhos, mas não sei, né? Vamos ver. Ter três filhos juntos, porque ele já tem outros filhos. Nunca se sabe, vamos ver", declarou ela no PodDelas.

Surpresa no Dia das Mães

Bruna Biancardi acordou com uma bela surpresa de Neymar Jr e Mavie, filha mais velha do casal. Em celebração ao Dia das Mães, comemorado neste domingo, 11, o jogador de futebol e a herdeira preparam um café da manhã caprichado para a influenciadora digital.

O registro do momento especial foi compartilhado por Bruna em suas redes sociais. Na imagem, é possível notar doces e salgados como panqueca, pães de queijo e cuscuz. Além disso, o atleta e a herdeira ainda complementaram a bandeja com um arranjo de flores brancas e uma arte feita de tinta guache com as mãos.

"Acordei com surpresa do papai e da Mavie", derreteu-se a famosa na legenda da postagem.

