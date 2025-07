Bruna Biancardi exibe momento fofo com Mel, sua filha caçula com Neymar Jr

Momento fofura! Esposa de Neymar Jr, Bruna Biancardi compartilhou uma nova foto do rostinho de Mel, filha recém-nascida do casal

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou os seguidores na noite de segunda-feira, 21, ao compartilhar novos registros das duas filhas, Mavie, de quase 2 anos, e Mel, que chegou ao mundo no dia 5 deste mês. As duas meninas são frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Em seu perfil oficial, Bruna mostrou que estava em um momento especial 'mãe e filhas'. Nas imagens publicadas pela esposa do atleta, é possível notar a primogênita do casal em três cliques se divertindo ao colorir alguns desenhos.

No último registro da sequência de fotos, a famosa selecionou uma imagem do rostinho da pequena Mel, que estava em seu colo. A bebê, que foi fotografada 'abraçando' a mamãe coruja, apareceu dormindo enquanto recebia carinho de Bruna Biancardi.

Recentemente, a influenciadora compartilhou uma foto encantadora segurando a caçula nos braços. Na imagem em preto e branco, a bebê aparece de olhos fechados, usando uma roupinha em tom claro e uma faixa na cabeça.

Vale lembrar que além de Mavie e Mel, da união com Bruna Biancardi, Neymar Jr ainda tem mais outros dois filhos: Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 1, frutos de relações anteriores.

Bruna Biancardi exibe momento com as filhas - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi e Mavie prestigiam Neymar Jr em campo

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está de volta aos seus compromissos após 12 dias do parto de sua segunda filha com Neymar Jr., a recém-nascida Mel. Na última quarta-feira, 16, ela marcou presença em um jogo do esposo e levou Mavie para prestigiar o pai.

Esbanjando toda sua fofura e charme, a primogênita surgiu vestindo uma camisa do Santos e curtindo a partida no camarote. Carismática, a herdeira mais velha de Bruna Biancardi arrancou elogios dos internautas ao aparecer dando tchau e falando "baleia"; confira os registros!

