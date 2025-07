Bruna Biancardi exibe imagens inéditas do parto de Mel

Bruna Biancardi revela imagens intimistas do dia do nascimento da filha caçula, Mel. Ela surgiu em oração com a cunhada, Rafaella, e com Neymar Jr ao seu lado

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou imagens inéditas do dia do nascimento de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr. Nesta quinta-feira, 10, a estrela publicou detalhes da família reunida na maternidade para acompanhar a chegada da caçula.

Bruna apareceu com Neymar ao seu lado em todos os momentos e ele foi o responsável por mostrar a recém-nascida para a família após o parto. Além disso, ela registrou o momento em que a cunhada, Rafaella Santos, fez uma oração para que desse tudo certo no parto da sobrinha.

Bruna ainda mostrou os detalhes do rosto da filha e outros momentos com a família, incluindo seus pais e sogros.

Mel nasceu no dia 5 de julho em uma maternidade de São Paulo.

Presente do Santos para Mel

Filha caçula de Neymar Jr, a pequena Mel, de poucos dias de vida, ganhou um presente especial do time Santos, no qual seu pai joga atualmente. O clube enviou uma caixa com itens especiais para a bebê recém-nascida, que foi exibida pela mãe coruja, Bruna Biancardi, nas redes sociais.

O time presenteou a bebê com um kit de uniforme de bebê, com direito a camiseta, sapatinhos e body personalizados com o símbolo do clube. “Mel, que você encante o mundo como seus pais. A Nação Santista te espera na Vila Belmiro, seja para torcer, sorrir ou apenas sentir o coração bater mais forte por esse manto. Porque aqui, no Santos, amor se herda. Paixão se vive. E o nosso maior orgulho é poder dizer: Nascer, viver e no Santos morrer, é um orgulho que nem todos podem ter”, escreveram na carta.

