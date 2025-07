Bruna Biancardi exibe foto do ensaio newborn da filha Mel

Casada com Neymar Jr, Bruna Biancardi faz novas fotos com as filhas e exibe registro do ensaio newborn da Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi se derreteu ao compartilhar novas fotos com as filhas, Mavie e Mel, frutos do casamento com Neymar Jr. Nesta terça-feira, 22, ela revelou uma imagem inédita do ensaio newborn da caçula.

Na foto, Mel apareceu dormindo tranquilamente com um look branco. Além disso, ela registrou fotos com filha primogênita em momentos divertidos durante o ensaio fotográfico.

Por fim, Bruna posou com Mel no colo no sofá da mansão da família.

Vale lembrar que o jogador de futebol ainda tem mais outros dois filhos: Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 1, frutos de relações anteriores.

O parto de Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi compartilhou imagens inéditas do dia do nascimento de Mel, sua segunda filha com Neymar Jr. No dia 10 de julho, a estrela publicou detalhes da família reunida na maternidade para acompanhar a chegada da caçula.

Bruna apareceu com Neymar ao seu lado em todos os momentos e ele foi o responsável por mostrar a recém-nascida para a família após o parto. Além disso, ela registrou o momento em que a cunhada, Rafaella Santos, fez uma oração para que desse tudo certo no parto da sobrinha.

Bruna ainda mostrou os detalhes do rosto da filha e outros momentos com a família, incluindo seus pais e sogros.

Mel nasceu no dia 5 de julho em uma maternidade de São Paulo.

Bruna Biancardi e Mavie prestigiam Neymar Jr em campo

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está de volta aos seus compromissos após 12 dias do parto de sua segunda filha com Neymar Jr., a recém-nascida Mel. Na última quarta-feira, 16, ela marcou presença em um jogo do esposo e levou Mavie para prestigiar o pai.

Esbanjando toda sua fofura e charme, a primogênita surgiu vestindo uma camisa do Santos e curtindo a partida no camarote. Carismática, a herdeira mais velha de Bruna Biancardi arrancou elogios dos internautas ao aparecer dando tchau e falando "baleia"; confira os registros!