Bruna Biancardi exibe detalhes do enxoval de maternidade da filha caçula, Mel

Bruna Biancardi escolhe enxoval de maternidade inspirado no nome da filha caçula, Mel: estampas de abelhinhas, colmeias e flores

A influencer Bruna Biancardi já está na contagem regressiva para o nascimento da filha caçula, Mel, fruto do casamento com Neymar Jr. Enquanto não chega da filha nascer, a mamãe coruja já organizou o enxoval de maternidade da herdeira.

Nesta sexta-feira, 4, a estrela exibiu alguns looks que a bebê vai usar nos primeiros dias de vida. Bruna revelou que escolheu looks feitos sob medida e personalizados para a filha.

Os modelitos foram feitos com a estampa exclusiva da bebê, que conta com detalhes inspirados no nome da menina. Como a bebê se chama Mel, a mãe coruja escolheu desenhos de abelhas, colmeias e flores.

Os looks foram feitos em tons de amarelo, branco e rosa, repletos de detalhes sofisticados. "O enxoval de maternidade da Mel. Esse macacão é a minha peça favorita. Foi todo feito em seda pura, perfeito e tem esse plissado, os detalhes, as florzinhas, as colmeias. O look número 2 é esse amarelo, em algodão pima por dentro e algodão egípcio, super confortável porque recém-nascido precisa de conforto. Tudo feito à mão”, disse ela.

Como Neymar Jr descobriu a gravidez de Bruna Biancardi?

A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou seus fãs ao mostrar como contou para Neymar Jr sobre a segunda gravidez. Pouco tempo antes do nascimento da segunda filha, Mel, ela revelou que contou da gestação para o marido de um jeito discreto e intimista.

Bruna contou para Neymar em um momento do casal no quarto. Os dois estavam deitados na cama com a filha, Mavie, quando Bruna deu o teste positivo de gravidez para a menina, que entregou para o pai.

Neymar foi surpreendido pelo teste. "Sério? Sério mesmo? Está grávida?”, disse ele, que logo encheu a esposa de beijos e carinhos. Inclusive, o atleta chorou de emoção. "Filha, o papai está chorando. Fala para ele: Papai, você está pronto para mais uma Maviezinha?”, afirmou ela. E ele comemorou: "Estou muito feliz”.

Além de Mavie e Mel, Neymar Jr também é pai de Davi Lucca e Helena.

