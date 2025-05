Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavie se divertindo na praia

A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou em suas redes sociais momentos de sua primogênita se divertindo no mar ao final da tarde

Fofa! Nesta segunda-feira, 5, a influenciadora digital Bruna Biancardi, de 31 anos, encantou ao compartilhar em suas redes sociais alguns cliques da filha Mavie brincando no mar no final da tarde. A pequena é fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr.

A influenciadora registrou a menina com um baldinho nas mãos, caminhando em direção à água e se divertindo na beira do mar.

Bruna, que aguarda a chegada de sua segunda filha com o jogador do Santos, Mel. Neymar é pai de outros dois filhos de relacionamentos anteriores: Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 9 meses.

Confira os registros de Mavie se divertindo na praia:

Mavie se diverte na praia ao final da tarde - Foto: Reprodução/Instagram

Mavie se diverte na praia ao final da tarde - Foto: Reprodução/Instagram

Mavie se diverte na praia ao final da tarde - Foto: Reprodução/Instagram

Como Neymar descobriu a segunda gravidez de Bruna Biancardi?

A influenciadora revelou, em uma conversa no podcast Mil e Uma Tretas, como contou a Neymar que estava grávida de sua segunda filha, Mel. "Eu escrevi em um bodyzinho da Mavie assim: 'Oi, papai. Nossa família aumentou'", comentou.

"Quando eu mostrei, foi um chororô. Ele escreveu [a frase 'nossa família aumentou'] numa camiseta dela, e eu na minha, e saímos pela casa, porque estávamos todos juntos no Rio. Aí meus pais viram. E eu passei o aniversário da Mavie de 1 ano grávida, sem poder contar para ninguém", revelou Bruna.

A influenciadora contou como foi a decisão do casal para a segunda gravidez. Neymar já queria ter outro filho, mas Bruna preferia esperar um pouco mais. Ela ainda tomava anticoncepcional, mas quando Mavie completou um ano, Bruna pensou que, a partir daquele momento, seria possível ter o segundo filho. Apenas um mês depois, ela descobriu que estava grávida.

