Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavie fantasiada: 'Entrou na fase'

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi encantou seus seguidores ao mostrar a filha Mavie, de um ano, fantasiada de princesa

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 13 milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 8, a digital influencer mostrou um momento em que a filha Mavie, de um ano, surgiu fantasiada de princesa. A pequena é fruto do relacionamento de Bruna com Neymar.

A menina surgiu com um vestido lilás igual ao da princesa Rapunzel, da Disney, e também usou uma coroa. "Parece que alguém entrou na fase de gostar de fantasias", escreveu a mamãe coruja.

Atualmente, Bruna Biancardi e Neymar estão à espera da segunda filha, que se chamará Mel.

Diversão na praia

Fofa! Na segunda-feira, 5, a influenciadora digital Bruna Biancardi, de 31 anos, encantou ao compartilhar em suas redes sociais alguns cliques da filha Mavie brincando no mar no final da tarde. A pequena é fruto de seu relacionamento com o jogador Neymar Jr.

A influenciadora registrou a menina com um baldinho nas mãos, caminhando em direção à água e se divertindo na beira do mar.

Bruna, que aguarda a chegada de sua segunda filha com o jogador do Santos, Mel. Neymar é pai de outros dois filhos de relacionamentos anteriores: Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de nove meses.

A influenciadora revelou, em uma conversa no podcast Mil e Uma Tretas, como contou a Neymar que estava grávida de sua segunda filha, Mel. "Eu escrevi em um bodyzinho da Mavie assim: 'Oi, papai. Nossa família aumentou'", comentou.

"Quando eu mostrei, foi um chororô. Ele escreveu [a frase 'nossa família aumentou'] em uma camiseta dela, e eu na minha, e saímos pela casa, porque estávamos todos juntos no Rio. Aí meus pais viram. E eu passei o aniversário da Mavie de um ano grávida, sem poder contar para ninguém", revelou Bruna.

A influenciadora contou como foi a decisão do casal para a segunda gravidez. Neymar já queria ter outro filho, mas Bruna preferia esperar um pouco mais. Ela ainda tomava anticoncepcional, mas quando Mavie completou um ano, Bruna pensou que, a partir daquele momento, seria possível ter o segundo filho. Apenas um mês depois, ela descobriu que estava grávida.

Leia também: Bruna Biancardi posta foto rara em homenagem ao pai