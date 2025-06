Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavie curtindo o dia na piscina

Alerta fofura! A influenciadora digital Bruna Biancardi encantou ao mostrar Mavie, sua filha com neymar, brincando na piscina

Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 16, ao compartilhar novos registros de sua filha, Mavie, de um aninho, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nas imagens postadas nos Stories do Instagram, a herdeira da influenciadora digital surgiu aproveitando o dia ensolarado em uma piscina. Para o momento de lazer, a pequena apareceu usando um maiô listrado.

Recentemente, Biancardi mostrou Mavie usando uma fantasia. Na imagem, a pequena está com um vestido azul com uma cauda de sereia. Além disso, ela estava com uma camiseta branca e uma calça para se proteger do frio.

Vale lembrar que Bruna está à espera de sua segunda filha com Neymar, que se chamará Mel.

Confira:

Bruna Biancardi mostra Mavie na piscina - Foto: Instagram

Bruna Biancardi releva preferência para o parto da segunda filha

A influenciadora digital Bruna Biancardi decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories para responder algumas curiosidades dos seguidores e foi questionada sobre sua preferência para o parto de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

"Bru tem preferência de parto normal ou cesária?", questionou uma internauta. Ela então respondeu: "Como tive as duas experiências no parto da Mavie, optei pela cesárea para a Mel", revelou. Biancardi tentou o parto normal no nascimento da primeira filha, mas precisou fazer uma cesária. "Dolorida, mas não mudaria nada, teria feito tudo da mesma forma. Foi essencial ter tentado o parto normal e vivido a experiência para chegar sem tanto medo na cesárea. Se eu tivesse ido direto para a cesárea, teria ficado com muito medo e não teria aproveitado tanto o momento como aproveitei", contou ela em outra ocasião. Saiba mais!

