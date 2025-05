Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavie abraçando seu barrigão de grávida

À espera de Mel, Bruna Biancardi revelou que a filha mais velha, Mavie, é bastante carinhosa com seu barrigão de grávida; veja foto

Bruna Biancardi separou um tempo de sua segunda-feira, 19, para conversar com os seguidores a respeito de diversos assuntos, incluindo a maternidade e a espera pela chegada de Mel. A influenciadora digital, que já é mãe de Mavie, de 1 ano, está grávida de sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr.

Durante o bate-papo, uma internauta quis saber se a primogênita do casal já entende que ganhará uma irmãzinha. Bruna, então, contou que Mavie interage com a bebê e aproveitou para mostrar um registro da filha abraçada com seu barrigão.

"É a coisa mais linda", derreteu-se a companheira de Neymar Jr ao exibir a foto. Em seguida, Bruna Biancardi explicou que a pequena não sente ciúmes e, por ser muito nova, ainda não entendeu quem é a Mel. Apesar disso, ela revelou que Mavie é bastante carinhosa com sua barriga.

"A Mavie está com ciúmes da gravidez?", perguntou outra seguidora. " Mavie não sente ciúmes, ela ainda não entende quem é a Mel de fato, mas conversa com a minha barriga e dá vários beijinhos ", declarou a influenciadora digital, revelando ainda que o quartinho da filha caçula já está quase pronto.

Bruna Biancardi mostra Mavie abraçando seu barrigão de grávida - Reprodução/Instagram

Neymar Jr e Bruna Biancardi planejam ter mais filhos?

Bruna Biancardi está radiante desde que descobriu que será mamãe novamente! À espera de Mel, sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr, a influenciadora digital abriu o coração e revelou se o casal deseja aumentar ainda mais a família após o nascimento da caçula.

Em entrevista ao 'PodDelas’, Bruna contou que ela e Neymar já conversaram sobre a vinda de um terceiro herdeiro e, de acordo com a famosa, isso não deve demorar para acontecer. A companheira do atleta ainda ressaltou que o desejo de ter mais um filho faz parte de ambos; confira mais detalhes!

