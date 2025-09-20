Bruna Biancardi encanta ao curtir o dia na praia com Mavie e Mel

A influenciadora digital Bruna Biancardi encheu as redes sociais de fofura ao mostrar que aproveitou o dia na praia com Mavie e Mel, suas filhas com Neymar Jr

Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao compartilhar alguns registros fofos ao lado de suas duas filhas.

Através dos Stories, a influenciadora digital mostrou que aproveitou o dia ensolarado para passar com Mavie, de um aninho, e Mel, de dois meses, na praia. As meninas, vale lembrar, são frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

Nas imagens, a primogênita de Bruna está usando um maiô azul, cheio de estampas, enquanto a caçula estava com uma roupa de banho de cor clara. Já a mamãe escolheu um look todo preto. Em um dos cliques, Biancardi está passeando com Mavie na areia. Em outro, ela está com um prato de milho. Além disso, as três posaram sorridente durante o passeio e também admiraram a paisagem.

Vale lembrar que Mel completou dois meses de vida no começo desse mês, e a família comemorou de forma intimista. A pequena ganhou um bolo temático, decorado com diversas flores delicadas em tons pastéis — rosa, azul, amarelo e branco —, além de folhas verdes e pequenas borboletas. Já no topo tinha uma vela dourada em forma do número “2”, e na frente, uma placa de açúcar com a inscrição “MEL 2 meses”.

Confira:

Bruna Biancardi nega boatos sobre babá das filhas

A influenciadora digital Bruna Biancardi colocou um ponto final nos rumores envolvendo a contratação de babás para suas filhas, frutos do casamento com Neymar Jr.

Nesta sexta-feira, 19, a equipe do programa Melhor da Tarde, da Band, trouxe a informação de que Bruna teria colocado a exigência de que as futuras babás das filhas não poderiam ir trabalhar na casa de Amanda Kimberlly, que é a mãe de Helena, outra filha de Neymar, no futuro.

Biancardi, no entanto, desmentiu o boato. “Meu Deus, que inferno! Todo dia meu nome na boca desse senhor. Não sei como uma emissora dá espaço para um programa desses… Um atraso na vida de quem assiste. Cada dia uma mentira diferente. Dai-me paciência”, disse ela.

Leia também: Mavie diverte a web ao aparecer com tênis de R$ 1,5 mil de Bruna Biancardi