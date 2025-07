Bruna Biancardi divide nova foto encantadora com a filha recém-nascida, Mel

Filha caçula de Bruna Biancardi e Neymar Jr, a pequena Mel surgiu em uma nova foto no colo da mamãe coruja; veja

Bruna Biancardi iniciou esta sexta-feira, 18, em clima de muita fofura! A influenciadora digital dividiu com o público uma nova foto encantadora da pequena Mel, sua filha caçula com o jogador de futebol Neymar Jr.

Na imagem em preto e branco, a bebê, que chegou ao mundo no dia 5 deste mês, aparece no colo da mamãe coruja. Esbanjando fofura, a recém-nascida foi clicada de olhos fechados usando uma roupinha em tom claro, combinando com Bruna, além de uma faixa na cabeça.

" Pacotinho ", escreveu a esposa de Neymar Jr na legenda, acrescentando um emoji de coração amarelo. Não demorou muito para que os internautas lotassem a publicação com diversos comentários carinhosos direcionados a bebê e a família.

"Podem fazer mais filhos, a fábrica é muito boa", brincou uma seguidora. "Bruna radiante até em preto e branco... Deus abençoe", comentou outra. "Perfeita, achei sua cara", disse uma terceira. "Papai do céu continue abençoando vocês", desejou mais uma.

A grande semelhança da pequena Mel com o pai também foi comentada pelos seguidores de Bruna Biancardi: "Gente, só vejo o Neymar deitado no colo da Bruna", se divertiu uma admiradora. "Já está parecendo com a Mavie. Ou seja, a cara do Neymar", disse outra. "Mais uma Neymara, né? Que princesinha", brincou uma terceira.

Vale lembrar que além de Mel, Neymar Jr e Bruna Biancardi também são pais de Mavie, de quase 2 anos de vida. O jogador de futebol ainda tem mais outros dois filhos: Davi Lucca, de 13 anos, e Helena, de 1, frutos de relações anteriores.

Confira a foto de Bruna Biancardi com a filha, Mel:

Bruna Biancardi e Mavie prestigiam Neymar Jr em campo

A influenciadora digital Bruna Biancardi já está de volta aos seus compromissos após 12 dias do parto de sua segunda filha com Neymar Jr., a recém-nascida Mel. Na última quarta-feira, 16, ela marcou presença em um jogo do esposo e levou Mavie para prestigiar o pai.

Esbanjando toda sua fofura e charme, a primogênita surgiu vestindo uma camisa do Santos e curtindo a partida no camarote. Carismática, a herdeira mais velha de Bruna Biancardi arrancou elogios dos internautas ao aparecer dando tchau e falando "baleia"; confira os registros!

