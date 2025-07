Bruna Biancardi deixa maternidade com a filha Mel: 'Já estamos em casa'

A influenciadora digital bruna Biancardi avisou os seguidores que já está em casa com Mel, sua segunda filha com Neymar Jr

Bruna Biancardi usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 8, para contar que já deixou a maternidade com a filha, Mel, que nasceu no último sábado, 5.

Através dos Stories do Instagram, a influenciadora digital postou um registro mostrando que a bebê, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr., estava na sala de casa. "Já estamos em casa com a nova integrante da família", se derreteu a mamãe coruja.

Em seguida, Bruna agradeceu as mensagens de carinho após o nascimento da caçula. "Obrigada pelas mensagens lindas (não estou conseguindo responder o WhatsApp)", confessou a famosa.

Por fim, ela contou que sua filha mais velha, Mavie, de um aninho, ainda estava dormido. "Maviezinha tá tirando uma soneca", contou.

No último domingo, 6, Biancardi compartilhou em suas redes sociais o vídeo do encontro entre Mavie e a irmã caçula, Mel. No vídeo, a primogênita da influencer aparece chegando no quarto da maternidade acompanhada do papai. Em seguida, Neymar pega a caçula no colo e leva até a irmã, que faz carinho na cabeçinha dela. Depois, os papais colocam a bebê no colo da menina. "O encontro. Minha vida todinha!", escreveu a mamãe.

Irmã de Bruna Biancardi exibe novas fotos de Mel

Na madrugada desta terça-feira, 8, Bianca Biancardi, irmã de Bruna Biancardi, compartilhou com o público novos registros do dia em que Mel chegou ao mundo. Em seu perfil oficial, a cunhada do jogador de futebol Neymar mostrou uma sequência de fotos na maternidade, incluindo sua reação ao ver a pequena pela primeira vez.

"Bem-vinda ao mundo, Mel. A vida ganhou um novo sabor com a sua chegada. Ser tia é o maior amor que eu conheci e ele só aumentou com a sua chegada. Você chegou doce como o seu nome, suave, cheia de luz e amor. Prometo estar sempre aqui, em cada passo seu", escreveu. Veja a publicação!

