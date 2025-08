Bruna Biancardi celebra primeiro mês da filha com Neymar Jr: 'Pacotinho'

Filha da influenciadora digital Bruna Biancardi e do jogador de futebol Neymar Jr, a pequena Mel, completa um mês de vida nesta terça-feira, 5

Em seu perfil, a influenciadora compartilhou uma imagem em que aparece segurando a bebê no colo. A pequena veste um macacão azul de tricô e meias brancas. Para combinar, Bruna também vestiu uma roupa azul clara. "1 mês do nosso pocotinho", adicionou ela na legenda.

Mais cedo, Bruna Biancardi dividiu com o público uma nova foto da pequena Mel. Na imagem compartilhada, a pequena aparece de costas vestindo o uniforme personalizado do Santos, time onde o atleta joga. Veja!

Storie de Bruna Biancardi no Instagram

A história por trás do nome de Mel

Após o nascimento da caçula, Neymar Jr compartilhou fotos para celebrar a chegada da herdeira, e explicou o significado do nome da bebê. Em uma das imagens, aparece um item decorativo bordado com um texto que revela o motivo da escolha do nome Mel pelo casal.

"Existiam algumas opções para o nome da primeira filha, inclusive Mel, mas cada um tem seu propósito, e o tempo é de Deus. Veio Mavie — minha vida, em francês. E, mais do que um nome, ela se tornou exatamente isso para nós. Com sua chegada, trouxe não apenas a própria existência, mas um resgate", iniciou o texto.

Que continuou: "Um sopro de verdade, de essência, de tudo o que sempre esteve ali, esperando o momento certo para florescer. Como uma árvore da vida, suas raízes se aprofundaram nessa história, trazendo força, propósito e renovação. Mavie veio com a promessa de união, de reafirmar que o amor, quando genuíno, encontra sempre um caminho de volta".

"E agora vem Mel. Não por acaso. Porque o tempo amadurece, prepara, aperfeiçoa. Se Mavie trouxe a vida, Mel chega como a doçura mais pura dessa história. Nessa árvore já com raízes, entrou uma colmeia. E com ela, o mel que vem no tempo certo da colheita, se fortalece e carrega em si promessas do que é raro e precioso. Se Mavie é o despertar de uma vida de união e amor, Mel é a doçura que se espalha, tornando tudo mais intenso, puro e verdadeiro", finalizou.

