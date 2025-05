Bruna Biancardi brinca com Mavie em casinha de bonecas luxuosa; saiba o valor

Grávida da segunda filha, a influenciadora Bruna Biancardi exibiu mais detalhes da casinha de bonecas luxuosa das herdeiras; confira os detalhes

Na manhã desta quarta-feira, 14, Bruna Biancardi deixou os seguidores encantados ao registrar um dia de brincadeiras com a primogênita, Mavie. Fruto da relação da influenciadora com o jogador Neymar Jr., a pequena ganhou uma luxuosa casinha de brinquedo e aproveitou o dia se divertindo no novo cantinho especial.

Grávida de Mel, sua segunda filha, Bruna revelou que a casinha será compartilhada pelas duas herdeiras. Avaliado em R$ 90 mil, o mini imóvel tem 8,75m² e conta com fachada branca, detalhes em lilás e acabamento delicado por dentro e por fora.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, Mavie surgiu cheia de charme com um conjuntinho amarelo, brincando na cozinha do espaço - equipada com pia, cortinas e móveis planejados. Sentada à mesa, Bruna ainda exibiu um bolinho cenográfico decorado com morangos.

Confira todos os registros abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Postando Famosos (@postandofamosos)

Bruna fez permuta para ganhar a casinha perfeita pra Maviezinha! 🤏🏻🥹😍 pic.twitter.com/px22zM5yyw — BB (@Luacheia12345) April 6, 2025

Surpesa!

No último domingo, 11, Bruna Biancardi acordou com uma bela surpresa de Neymar Jr e Mavie, filha mais velha do casal. Em celebração ao Dia das Mães, o jogador de futebol e a herdeira preparam um café da manhã caprichado para a influenciadora digital.

O registro do momento especial foi compartilhado por Bruna em suas redes sociais. Na imagem, é possível notar doces e salgados como panqueca, pães de queijo e cuscuz. Além disso, o atleta e a herdeira ainda complementaram a bandeja com um arranjo de flores brancas e uma arte feita de tinta guache com as mãos.

"Acordei com surpresa do papai e da Mavie", derreteu-se a famosa na legenda da postagem. Veja as fotos!

Leia também:Bruna Biancardi encanta ao mostrar Mavie fantasiada: 'Entrou na fase'