Bráulio Bessa anuncia que será pai pela segunda vez: 'Sempre tem espaço'

Pai de Nalu, o poeta Bráulio Bessa postou um vídeo encantador para anunciar a segunda gestação de sua esposa, Camila Mendes

Bráulio Bessa usou as redes sociais nesta quinta-feira, 5, para dividir uma excelente notícia com seus seguidores. Ele contou que sua esposa, Camila Mendes, está grávida pela segunda vez.

Para dividir a novidade, o poeta e influenciador digital compartilhou um vídeo em que mostra os bastidores para convencer a filha, Nalu, de dois anos, a contar que tem um bebê na barriga da mamãe.

"Um teste de gravidez positivo", diz Camila. "O que isso significa, Nalu?", questiona Bráulio. A menina, contudo, não repete a frase que os papais ensaiaram. Depois de um tempo, a pequena anuncia que os papais estão à espera do segundo bebê. "Tem um bebê na barriga da mamãe!", diz a pequena.

"Na parede da alma, sempre tem espaço pra mais um porta-retrato", escreveu o poeta na legenda, mostrando algumas fotos da família e o ultrassom do bebê.

Os internautas parabenizaram o casal. "Parabéns!!!! Que venha com muita saúde!", disse a jornalista Michelle Loreto. "Ai que incrível, gente. Felicidades sempre!", escreveu um seguidor. "Que lindos!! Deus abençoe essa família linda mais e mais!", falou uma fã.

Confira:

Rafa Kalimann está grávida do primeiro filho com Nattan

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan vão ser pais! Nesta terça-feira, 3, eles deram a notícia para os fãs em um post conjunto e emocionante. Rafa mostrou o vídeo de quando contou para Nattan que está esperando o primeiro filho deles.

Nas imagens, os dois apareceram em um quarto e ela leu uma carta como se fosse o bebê falando com o pai. "Cheguei para mudar sua vida completamente. Eu adoro com isso reverbera em você. Para sempre lembraremos disso. Hoje está para se tornar real o seu maior sonho, modéstia a parte. Já estou me formando. Sinto as batidas do coração junto da mamãe. Sou real e estou aqui, papai", disse ela. Confira!

