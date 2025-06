Biah Rodrigues e Sorocaba celebram os 11 meses dos filhos gêmeos

A influenciadora digital Biah Rodrigues mostrou como foi comemoração dos 11 meses dos gêmeos, Angelina e Zion, de seu casamento com o cantor Sorocaba

A influenciadora digital Biah Rodrigues encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais registros da comemoração dos 11 meses de vida dos gêmeos, Angelina e Zion, frutos de seu casamento com o cantor Sorocaba, da dupla com Fernando.

Para celebrar a data especial, os filhos da influenciadora digital e do sertanejo ganharam uma festa ao ar livre e apareceram vestidos de tartaruga. O espaço foi decorado com balões e uma mesa para os bolos e doces. "11 meses da nossa duplinha, do nosso milagre, Deus é bom. Alguém tem um palpite, de qual tema da festa de 1 ano?", questionou ela na legenda.

Biah costuma dividir vários momentos com os filhos nas redes sociais e recentemente ela compartilhou uma foto com seus quatro filhos durante um momento de lazer. Além dos gêmeos, Theo, de cinco anos, Fernanda, de três, aparecem em um quadriciclo na companhia da mãe. Veja as fotos aqui!

Como Biah e Sorocaba decoraram os quartos dos 4 filhos?

Recentemente, o casal mostrou a nova decoração dos quartos dos pequenos. Os novos ambientes foram feitos especialmente para cada criança em uma extensão da casa da família para abrigar todos os herdeiros do casal.

O quarto de Theo, que é o primogênito, conta com decoração inspirada na natureza. O cômodo conta com uma árvore em um dos cantos do ambiente e também papel de parede com desenho de floresta. Por sua vez, Fernanda ganhou um quarto de princesa, com direito a até um castelo para brincadeiras e cama romântica.

Enquanto isso, o bebê Zion vai dormir em um quarto com inspiração no leão, que está presente nos detalhes da decoração, e com papel de parede inspirado na floresta. Por fim, a bebê Angelina recebeu um quarto romântico, com decoração em tons claros e inspirado nas flores. Veja as fotos dos quartos das crianças.

