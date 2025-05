Bia Miranda revela novidade na internação da filha, Maysha

Bia Miranda conta qual é a mais recente evolução da filha, Maysha, que está na UTI Neonatal desde o nascimento em abril

A influenciadora digital Bia Miranda surpreendeu ao revelar uma novidade positiva na recuperação de sua filha, Maysha, que está internada na UTI Neonatal. A bebê nasceu prematura no final de abril e permanece na maternidade para ganhar peso.

Nesta terça-feira, 13, Bia foi visitar a filha e recebeu a informação de que a menina ganhou mais peso. Com isso, Maysha saiu da incubadora e está no berço. Em breve, ela poderá receber alta hospitalar.

"Estamos saindo aqui do hospital, vamos embora. A Maysha já tá no bercinho, já tá usando roupa. Tá com 1,900 kg, quase indo para 2 kg. Com 2,100 kg, ela já vai poder sair. Ela tá vestindo a roupinha, gente… A roupinha tá enorme nela! Tem que ficar colocando um grampo atrás", disse ela.

Inclusive, Bia disse que acredita que a filha poderá ir para casa em breve. "Eu posso estar maluca pensando desse jeito? Posso. Mas ela tá engordando tão rápido... Todo dia ela ganha cem gramas", afirmou ela, que ainda mostrou uma nova foto da herdeira.

Maysha, filha de Bia Miranda - Foto: Reprodução / Instagram

Bia Miranda e Gato Preto

Bia Miranda, neta de Gretchen, já se separou e reatou de Gato Preto várias vezes. Sendo o último, dias antes do nascimento da bebê, na quarta-feira, 23. Ele estava em São Paulo enquanto a ex-namorada dava à luz no Rio de Janeiro, e publicou vídeos com outras mulheres na madrugada em que Bia entrou em trabalho de parto.

Mais tarde, ele se desculpou com a filha de Jenny Miranda publicamente e disse que estava sob efeito de entorpecentes quando questionou a paternidade da menina. Ele, inclusive, pediu mais uma chance para provar que não é um cara ruim.

E disse se sentir culpado pela filha ter nascido prematura, com apenas 33 semanas de gestação. "Tinha acabado o relacionamento. Voltei para São Paulo e tomei umas, entre outras coisas. Não consegui acompanhar o parto da minha filha, a coisa que eu mais queria. Tenho muita culpa pela criança ter nascido prematura. Eu que causei isso pelo vídeo antigo que postei. Nunca imaginar tudo o que aconteceu. Fez a bolsa estourar e causou um parto antes", falou.

Bia foi sozinha a uma maternidade. Por lá, ela foi visitada por Buarque, ex e pai do seu primogênito, Kaleb. Só depois, Gato Preto resolveu visitar as duas. Bia foi criticada e se justificou por não ter proibido a visita. Ela recebeu alta e deixou o hospital ao lado de Gato Preto. A bebê segue internada, mas respirando sem ajuda de aparelhos.