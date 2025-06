Bia Miranda mostra tema escolhido para o quarto da filha após alta da bebê

A ex-A Fazenda Bia Miranda exibiu detalhes do quarto temático da filha caçula, Maysha, de pouco mais de um mês de vida; veja

A influenciadora digital Bia Miranda finalmente terminou de montar o quartinho da filha caçula, Maysha, em sua casa. A bebê, fruto de seu relacionamento com Samuel Sant’Anna, recebeu alta hospitalar na última sexta-feira, 30, após passar quase 40 dias internada.

Na noite de segunda-feira, 3, Bia usou as redes sociais para mostrar aos seguidores como o cômodo feito para a pequena ficou. Assim como o quarto de Kaleb, seu primogênito com DJ Buarque, a ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, também escolheu um tema para decorar o local: uma das bonecas do desenho infantil Jolie.

Além de um berço e guarda-roupas branco, Bia Miranda escolheu uma poltrona marrom para amamentar. A influenciadora, no entanto, explicou que não gostou da cor e pretende trocá-la por um tom mais claro. A famosa ainda revelou que os desenhos nas paredes foram pintados a mão.

Vale lembrar que a filha caçula de Bia Miranda e Samuel Sant’Anna nasceu no dia 23 de abril, de forma prematura, e precisou ficar internada para atingir o peso ideal. Ao longo do processo, a bebê foi diagnosticada com apneia do sono e a internação foi estendida por mais alguns dias.

Bia Miranda está grávida de novo?

Quase 40 dias após dar à luz Maysha, a influenciadora digital Bia Miranda fez um novo teste de gravidez. Em uma publicação nas redes sociais, o namorado dela, Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, mostrou que o casal resolveu tirar a prova com um teste de farmácia.

"Você muda de humor do nada. Isso não é normal", falou ele durante o papo com a namorada. “Vocês que são mulheres e começam a perceber… É estranho”, disse o pai de Maysha, que contou que Bia Miranda fez dois testes, mas um deles deu negativo.

