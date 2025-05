Bia Miranda mostra novas fotos da filha prematura e celebra evolução da bebê

Em uma das visitas à filha na UTI, a influencer Bia Miranda contou que bebê tem evoluído a cada dia desde o nascimento prematuro

Bia Miranda usou as redes sociais na noite de segunda-feira, 5, para compartilhar uma boa notícia com o público a respeito do quadro de saúde da filha caçula, Maysha. A bebê, fruto de sua relação com Samuel Sant'Anna, nasceu em abril deste ano de forma prematura e está na UTI desde então.

Em seu perfil oficial, a influenciadora digital e ex-A Fazenda publicou novas fotos de Maysha e contou que a pequena tem evoluído mais a cada dia desde que chegou ao mundo. De acordo com a jovem, agora a herdeira precisa somente pegar mais peso para finalmente poder seguir para casa.

"A princesa engordou, passou do peso de nascimento, pegou peito pela primeira vez hoje, espero que ela se acostume com o peito, mas hoje pela primeira vez ela pegou, só não ficou mais tempo porque tinha acabado de comer. Tô tirando leite todos os dias tanto no hospital quanto em casa, pra não faltar leite para pequena e ela engordar logo e ir pra casa. Graças a Deus a pituca só precisa pegar peso pra ir embora", relatou Bia Miranda.

Vale lembrar que além da recém-nascida, a jovem também é mãe do pequeno Kaleb, de 11 meses, fruto de seu antigo relacionamento com DJ Buarque. A relação dos dois chegou ao fim em agosto de 2024, poucos meses após o nascimento do menino.

Buarque celebra 11 meses do filho com Bia Miranda

Na última segunda-feira, 5, DJ Buarque celebrou os 11 meses de Kaleb. Em suas redes sociais, o músico publicou um registro especial junto com o herdeiro e aproveitou para se declarar ao pequeno.

"Feliz 11 meses. Você mudou a minha vida. Nossa conexão vai ser essa até o final da minha vida: muita alegria, parceiragem e respeito. Te amo", escreveu Buarque na legenda da imagem.

Mais cedo, Bia Miranda também publicou uma homenagem ao primogênito. Em seu perfil oficial, a influenciadora digital compartilhou uma foto ao lado de Kaleb e escreveu: "11 meses do meu príncipe, te amo amor da minha vida".

