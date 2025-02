Bia Miranda impressiona ao exibir barriga da segunda gravidez: 'Começando'

Prestes a completar 6 meses de gestação, a ex-A Fazenda Bia Miranda compartilhou uma nova foto da barriguinha de grávida

Ex-participante de 'A Fazenda 14', da Record TV, Bia Miranda está contando os dias para a chegada da filha, Maysha, fruto de seu antigo relacionamento com Samuel Sant'Anna. Nesta terça-feira, 11, a influenciadora digital contou aos seguidores que a barriguinha começou a aparecer.

Por meio das redes sociais, Bia impressionou ao publicar uma foto de biquíni exibindo a silhueta. A jovem ainda revelou que, em breve, completará 6 meses de gestação. "Maysha tá começando a aparecer, indo pro 6º mês já", escreveu a neta de consideração de Gretchen.

Recentemente, a jovem rebateu as especulações de que não estaria grávida, uma vez que ainda não é possível notar a barriga. Bia Miranda ainda reforçou que o fato de não ficar com barrigão tem a ver com a genética.

A ex-A Fazenda, que já é mãe de Kaleb, de 8 meses, fruto da antiga união com DJ Buarque, ainda recordou que a silhueta durante a gestação do primogênito só apresentou mudanças na reta final, entre sete e oito meses. "Parem de ficar comentando 'ai, ela perdeu o bebê'. Que gente sem noção, gente que não pensa nas coisas", lamentou ela.

"A Maysha está aqui, só que não aparece. Estou de cinco meses e não aparece, é genética. Do Kaleb também foi assim. Aí chega gente nova aqui e parece que fica jogando praga. Palavra tem poder, parem de falar essas coisas. Já viu que minha barriga é pequena, viu que minha barriga não está crescendo e fica falando 'perdeu o bebê, é mentira que ela está grávida'. Isso cansa", continuou.

Em seguida, Bia Miranda ressaltou que a bebê está se desenvolvendo muito bem: "Agora eu tenho culpa porque minha barriga não está crescendo? A Maysha está se desenvolvendo super bem, a médica falou que ela está melhor do que o Kaleb [...]. Tem gente que fica com barrigão, tem gente que não fica com barriga, e eu estou com cinco meses e estou com quase nenhuma barriga. Às vezes, ela aparece. E antes que comecem a falar, não tenho lipo, isso aí é genética mesmo", concluiu.

Por que Bia Miranda e Gato Preto terminaram?

Bia Miranda surpreendeu os seguidores nos últimos dias ao anunciar o fim de sua relação com Samuel Sant'Anna, mais conhecido como Gato Preto. Em entrevista ao portal LeoDias, a jovem abriu o jogo e revelou o verdadeiro motivo do término da união; confira detalhes!

